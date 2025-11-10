Extremadura rebaja 30 días la espera para operarse, pero sigue por encima de la media

La espera para someterse a una intervención quirúrgica en Extremadura está bajando. En junio de 2024 se situaba en 164 días de media en la comunidad, en diciembre de 2025 creció hasta los 178 días y el pasado junio se redujo a 134 días (30 menos que justo un año antes), aunque la demora en Extremadura sigue estando por encima de la espera media en el conjunto de país, situada actualmente en 118 días, según los datos publicados recientemente por el Ministerio de Sanidad.

El último informe sobre la situación de las listas de espera en el Sistema Nacional de Salud (SNS), con datos hasta el 30 de junio de 2025, saca a Extremadura del primer puesto de la lista con mayor demora del país que ocupaba en diciembre (en junio de 2024 era la segunda), aunque ahora se ubica cerca, en la tercera posición. Solo en Andalucía con 160 días y en Cataluña con 148, los usuarios de la sanidad pública tienen que esperar más que en Extremadura para ser intervenido. En el lado opuesto, es decir, en la mejor situación del país, se encuentran las comunidades de Madrid y País Vasco, con 49 y 61 días respectivamente de espera para someterse a una operación.

Sin embargo, Extremadura no abandona el primer puesto en especialidades concretas, ya que tanto en Traumatología como en Cirugía Maxilofacial acumula la mayor demora de España. En el último caso, se superan los 308 días de espera en la comunidad extremeña, mientras que para intervenciones de Traumatología la demora se sitúa en 199 días, la más elevada del conjunto nacional. Y son estas dos especialidades las que, además, cuentan con un mayor porcentaje de personas con larga espera: el 62,2% de los pacientes en lista llevan más de seis meses esperando en el caso de Maxilofacial y más del 33% en el caso de Traumatología superan también el tiempo máximo establecido en la Ley de Tiempos de Respuesta de Extremadura.

La situación en el resto de especialidades

En total, a finales del pasado junio había 21.208 pacientes en lista de espera de espera quirúrgica estructural (unos 3.000 menos que un año antes) y el 21,3% de ellos llevaba más de seis meses esperando, lo que supone también una mejoría respecto al 29% registrado en junio de 2024.

Además de las especialidades anteriores, también superan el tiempo de espera máximo legal de 180 días para intervenciones quirúrgicas Angiología y Cirugía Vascular (221), Cirugía Plástica (202) y Neurocirugía (237), aunque hay otras comunidades españolas con más tiempo de espera. El resto de especialidades quirúrgicas tienen una demora promedio en la comunidad que no supera la legalidad: Ginecología (38 días), Oftalmología (54), Cirugía Pediátrica (53), Dermatología (57) y Cirugía Cardiaca (60 días), Cirugía General y de Digestivo (91 días), Cirugía Torácica (91) y Urología (133).

El informe de Sanidad también contempla información sobre algunas intervenciones concretas. En este caso, las que mayores retrasos acumulan en Extremadura con más de 200 días de espera son las artroscospias (263 días), la operación de juanetes, conocida como 'Hallus valgus', con 274 días de espera y la hipertrofia benigna de próstata, con otros 236 días de demora.

Otra de las mejoras que contemplan la estadísticas es que la comunidad extremeña ha pasado a ocupar la sexta posición del país por tasa de pacientes que están a la espera de una cirugía por cada mil habitantes: con 20,83 usuarios frente a los 25,32 de Cantabria que lidera la tabla y los 9,85 de la Comunidad Valenciana, en el otro extremo. En junio de 2024 ocupaba la cuarta posición nacional con 23,85 usuarios a la cola por cada 1.000 habitantes.