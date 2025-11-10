Sanidad
Estos son los diez centros de salud extremeños en los que te puedes vacunar de gripe y covid por la tarde y sin cita
Este lunes arranca la vacunación vespertina, de lunes a jueves y de 16.30 a 19.30 horas. Más allá de esta semana la medida se prolongará según la valoración de cada área de salud
Este lunes ha comenzado la vacunación contra la gripe y el covid-19 en horario de tarde y sin cita previa dentro de la campaña de la vacunación iniciada a mediados de octubre. La ampliación del horario se extiende de lunes a jueves en trece localidades y se mantendrá la próxima semana según la valoración que realice cada área de salud.
De momento, desde este lunes está operativa la vacunación vespertina de 16.30 a 19.30 en lo siguientes centros de salud:
-La Data (Plasencia)
-Zona Centro (Cáceres)
-Hospital de Coria
-Centro de Salud Navalmoral de la Mata
-Urbano III (Mérida)
-San José (Almendralejo)
-Centro de Salud de Villafranca de los Barros
-Centro de Salud de Llerena
-Centro de Salud de Zafra
-Centro de Salud Valdepasillas (Badajoz)
-Centro de Salud de Montijo
-Don Benito Este (Don Benito)
-Villanueva Sur (Villanueva de la Serena)
Favorecer la conciliación y el acceso a la inmunización
Las personas interesadas en acudir a esta vacunación por la tarde deben portar su DNI y tarjeta sanitaria o de mutualista. El objetivo de esta medida es favorecer la conciliación y el acceso a la inmunización.
Además de las personas adultas, también se van a poder vacunar frente a la gripe los niños entre seis meses y cinco años. Los menores entre dos y cinco años reciben una vacunación intranasal adquirida por el Servicio Extremeño de Salud (SES).
Para quienes recibieron su última dosis de Covid-19 o pasaron la enfermedad, deben respetar un intervalo mínimo de tres meses antes de recibir una nueva dosis.
El SES insta a todos los extremeños a aprovechar esta oportunidad para la vacunación, ya que la inmunización es clave para proteger a las familias y comunidades durante esta temporada de virus.
