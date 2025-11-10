Gastronomía extremeña
Tres platos de cuchara extremeños para entrar en calor este otoño
Platos que rescatan el sabor de la tierra y el calor de la cocina de siempre
Cuando bajan las temperaturas, los platos de cuchara se convierten en el mejor aliado para combatir el frío. La creadora de contenido gastronómico Rocío S. Rosado, conocida en redes como @mamaatomica, recupera algunos de los platos más reconfortantes de la cocina extremeña. En su perfil enseña, como ella misma define, "recetas de toda la vida explicadas para 1º de infantil".
'Muchachinos' con chaleco
Con sus características alubias carillas, este guiso típico de La Serena y las Vegas Altas de Badajoz no deja indiferente. El nombre se debe a la pequeña mancha negra que adorna cada legumbre, haciendo que parezca que llevan un chaleco. Fuera de España, esta variedad es conocida como Black Eyed Peas, nombre que inspiró al famoso grupo de hiphop. Una receta tan sencilla como reconfortante.
Migas extremeñas
Probablemente el plato más icónico de la región. Nacidas del ingenio pastoril, las migas se elaboraban con pan duro, agua, pimientos, panceta, chorizo, ajo y Pimentón de La Vera, ingrediente esencial que aporta ese color y sabor característico. Su origen es tan popular como antiguo: algunos lo remontan a los pastores extremeños que aprovechaban el pan de días anteriores; otros, a la influencia árabe y al tharid, un guiso de cordero con pan empapado en caldo.
Arroz, patatas y bacalao
Aunque pueda sorprender, el bacalao es uno de los ingredientes más tradicionales de la cocina extremeña. En las comunidades del interior, su larga conservación en salazón lo convertía en un producto imprescindible cuando el pescado fresco era inalcanzable. En este guiso, el bacalao se combina con arroz y patatas, dando lugar a un plato humilde y sabroso, reflejo de la cocina de aprovechamiento.
- El mejor bocadillo de calamares de la región se cocina en Badajoz
- El primer gran santuario de elefantes de Europa estará a 50 minutos de Badajoz
- La ermita de la Soledad se cierra este lunes y la imagen de la patrona de Badajoz se traslada a San Agustín
- Aparece fallecida una mujer en la piscina de su casa en Badajoz
- El primer mercado de flores atrae a cientos de personas a la plaza Alta de Badajoz
- Juzgan en Badajoz a una acusada de desviar la nómina de una trabajadora a su cuenta
- El auge de la marcha nórdica en Badajoz: 'Me ha cambiado la vida
- Gragera sobre el recurso contra la tasa de basura en Badajoz: 'Hemos hecho la mejor ordenanza posible con una mala ley