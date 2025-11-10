Tres platos de cuchara extremeños para entrar en calor este otoño

Cuando bajan las temperaturas, los platos de cuchara se convierten en el mejor aliado para combatir el frío. La creadora de contenido gastronómico Rocío S. Rosado, conocida en redes como @mamaatomica, recupera algunos de los platos más reconfortantes de la cocina extremeña. En su perfil enseña, como ella misma define, "recetas de toda la vida explicadas para 1º de infantil".

'Muchachinos' con chaleco

Con sus características alubias carillas, este guiso típico de La Serena y las Vegas Altas de Badajoz no deja indiferente. El nombre se debe a la pequeña mancha negra que adorna cada legumbre, haciendo que parezca que llevan un chaleco. Fuera de España, esta variedad es conocida como Black Eyed Peas, nombre que inspiró al famoso grupo de hiphop. Una receta tan sencilla como reconfortante.

Migas extremeñas

Probablemente el plato más icónico de la región. Nacidas del ingenio pastoril, las migas se elaboraban con pan duro, agua, pimientos, panceta, chorizo, ajo y Pimentón de La Vera, ingrediente esencial que aporta ese color y sabor característico. Su origen es tan popular como antiguo: algunos lo remontan a los pastores extremeños que aprovechaban el pan de días anteriores; otros, a la influencia árabe y al tharid, un guiso de cordero con pan empapado en caldo.

Arroz, patatas y bacalao

Aunque pueda sorprender, el bacalao es uno de los ingredientes más tradicionales de la cocina extremeña. En las comunidades del interior, su larga conservación en salazón lo convertía en un producto imprescindible cuando el pescado fresco era inalcanzable. En este guiso, el bacalao se combina con arroz y patatas, dando lugar a un plato humilde y sabroso, reflejo de la cocina de aprovechamiento.