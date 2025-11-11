La Cena de Gala Solidaria de Almendralejo ya cuenta con más de 300 empresarios

La VI Cena de Gala Empresarial Solidaria, impulsada por CEAL (Coordinadora Empresarial de Almendralejo), Asemce (Asociación de Empresarios del Centro) y el grupo BNI Desafío, ha superado ya las 300 inscripciones a falta de diez días para su celebración, confirmándose como una de las citas sociales y empresariales más relevantes del calendario local. El evento tendrá lugar el viernes 21 de noviembre en los salones de Bodegas Viña Extremeña (Sani) y reunirá a empresas, profesionales y representantes institucionales de Almendralejo y Tierra de Barros.

La edición de este año tiene un marcado carácter solidario, ya que la recaudación íntegra de la cena se destinará a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), con el propósito de apoyar proyectos de acompañamiento a pacientes y familiares en su proceso de lucha contra la enfermedad.

Uno de los grandes anuncios previos al encuentro ha sido la incorporación de Graginsa como Patrocinador Embajador de esta edición. La firma, referente industrial en el sector de la ingeniería y construcción mecánica, nacida en Almendralejo en 1978 y con una plantilla superior a los 150 trabajadores, ha decidido respaldar la causa de la AECC con un apoyo explícito y simbólico. A pesar de que el 80% de su actividad se desarrolla fuera de Extremadura, Graginsa siempre ha mantenido su sede central en la localidad, generando empleo estable y contribuyendo al desarrollo económico de la comarca.

Desde la organización se ha valorado especialmente este gesto: «Que una empresa del peso, la historia y la sensibilidad de Graginsa decida acompañar esta causa dice mucho de su manera de entender el territorio. No solo crea industria, crea comunidad».

El evento cuenta con un aforo máximo de 400 personas y un precio por cubierto de 90 euros, existiendo la posibilidad de reservar mesas completas corporativas, algo que ya han realizado diversas firmas locales y comarcales.

La cena llega, además, en un momento significativo para el movimiento asociativo ligado a la atención oncológica en la comarca. La Asociación Oncológica Tierra de Barros se encuentra en proceso de integración en la AECC, una transición que se formalizará el 1 de enero de 2026. Para su presidente, Manuel Esperilla, el camino es claro: «Nuestra intención siempre ha sido ayudar al paciente oncológico. Si podemos unir fuerzas, mejor. Se trata de buscar la continuidad de los proyectos y garantizar que lleguen más recursos». La organización recuerda que aún es posible realizar reservas hasta completar aforo.