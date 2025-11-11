Crecen las consultas y pruebas en el SES fuera de la jornada ordinaria

Las listas de espera bajaron en el primer semestre del 2025 gracias a una mayor actividad en la sanidad pública extremeña, que en parte se realiza con peonadas y también con derivaciones a la sanidad privada. Así lo puso de manifiesto, en la última Comisión de Salud en el parlamento extremeño, el diputado de Unidas por Extremadura García Frutos, quien mostró su «preocupación» por un aumento de la actividad extraordinaria que es «inaudito» y pone en riesgo la sostenibilidad del sistema. «Vamos como pollo sin cabeza, tenemos dinero, pero lo quemamos a peonadas y esto se nos va a volver en contra», denunció el parlamentario, que pidió al SES un plan integral de la sanidad pública para gestionar «adecuadamente la demanda para que no tengamos sobredemanda para generar un negocio para la sanidad privada».

Según sus datos, las consultas ordinarias han pasado de 947.000 a 954.000 en los primeros seis meses del año, mientras que las consultas realizadas a través de peonadas han crecido de 59.000 a 89.000 en el mismo periodo de tiempo, «un 33% más en actividad extraordinaria». Y, además, la situación se repite en el caso de las pruebas: solo el 50,7% de las pruebas diagnósticas terapéuticas se están haciendo con actividad ordinaria, el 31% se realizan con peonadas y otro 18% en centros concertados, añadió.

Esta aumento de la actividad extraordinaria también lo puso de manifiesto el pasado abril la diputada socialista Isabel Gil Rosiña durante un pleno parlamentario en el que denunció que el SES destinó durante 2024 más de 20,6 millones en actividad fuera de la jornada ordinaria, en horario de tarde y fines de semana, «sin que esta inversión se haya traducido en mejoras reales para los usuarios». Aseguró que la sostenibilidad del sistema público extremeño «está en riesgo» por la ausencia de planificación y control del último gobierno del PP.

Por su parte, durante la última comisión parlamentaria, el gerente del SES, Jesús Vilés, defendió la reducción de las listas de espera en el SES, tanto para intervenciones, como para pruebas y consultas, y el refuerzo, dijo, de los recursos sanitarios para dar certidumbre a los usuarios. Añadió que en los primeros seis meses de este año se han reducido las derivaciones a centros concertados en 171 respecto al mismo periodo del año anterior, «demostrando que el SES es capaz y está en plena forma».