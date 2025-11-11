Extremadura ha certificado en dos décadas 4.200 millones de fondos europeos: "un pilar imprescindible"

A lo largo de los últimos veinte años, la comunidad extremeña ha conseguido certificar aproximadamente 4.200 millones de euros en fondos procedentes de programas europeos, lo que representa, en palabras del Ejecutivo regional, «un pilar imprescindible» para su desarrollo económico, social y territorial.

Es la valoración realizada por la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, que ha intervenido este martes de forma telemática en la Comisión Europea de Desarrollo Regional (REGI), donde ha defendido que la política de cohesión es una "prioridad" necesaria para conseguir justicia e igualdad territorial. Afirma que estos recursos han permitido inversiones estratégicas en infraestructuras, digitalización, empleo juvenil, cohesión social y transformación rural, reforzando la competitividad de Extremadura en el marco de la Unión Europea.

Cientos de millones pendientes

No obstante, la Junta advierte de que persisten retos importantes para garantizar el pleno aprovechamiento de las convocatorias europeas. En concreto, subraya que aún se encuentran pendientes de certificar cientos de millones de euros en varios programas operativos, y que esa demora compromete no solo la absorción de los recursos, sino también su correcta visibilidad y eficacia.

Elena Manzano ha declarado que «estos fondos no son un cheque en blanco: son responsabilidad, calidad, rigor, y herramienta para transformar nuestra región». Aludió, además, al esfuerzo que el Gobierno autonómico está desplegando para evitar "que ninguna convocatoria europea quede sin ejecutar".

Aceleración necesaria

Dentro de este marco, se recordó que a 31 de julio de 2023 estaban aún pendientes de certificar 290 millones en el programa FEDER 2014-20, 105 millones en el FSE y 28 millones en el POEJ, lo que exige una aceleración de los mecanismos de gestión administrativa.

La Junta hace un llamamiento a la colaboración de las entidades locales, empresas, agentes sociales y a sus propios equipos técnicos para asegurar que los fondos europeos continúen siendo un instrumento activo de transformación para Extremadura y no queden al margen por demoras o déficit de gestión.