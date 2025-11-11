Extremadura concederá ayudas de hasta 50.000 euros para rehabilitar el patrimonio histórico de los pueblos

Los municipios extremeños podrán optar a una nueva línea de ayudas para realizar intervenciones de conservación, restauración o puesta en valor de su patrimonio histórico. El Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado este martes el decreto regulador, que establece cuantías de hasta 50.000, 15.000 y 10.000 euros en las tres líneas diferentes que contempla.

Para solicitar las ayudas habrá que esperar un paso más: su activación con la convocatoria y el importe total. La finalidad de estas subvenciones es promover e impulsar la participación de municipios y entidades locales menores en la protección, conservación, mantenimiento y gestión de los bienes inmuebles integrantes del patrimonio histórico y cultural de Extremadura.

El Consejo de Gobierno, reunido en Mérida. / Juntaex

Tres modalidades

El decreto establece tres modalidades de subvenciones. Así, la línea 1 se dirige a intervenciones de conservación, restauración y reforma de bienes inmuebles integrantes del patrimonio histórico y cultural de Extremadura; y la línea 2 se destina a la redacción de proyectos de obras y planes directores en bienes inmuebles integrantes del patrimonio.

Mientras, las ayudas de la línea 3 tendrán como finalidad mejorar la gestión de los bienes inmuebles integrantes del patrimonio.

La financiación podrá alcanzar hasta el 80% del total de los gastos subvencionables para los que se solicite la ayuda en cada una de las líneas, con el límite máximo de 50.000 euros por beneficiario en el caso de la línea 1, de 15.000 euros para la línea 2, y de 10.000 euros para la línea 3.

El procedimiento de concesión será el de concurrencia competitiva y convocatoria periódica. En cada convocatoria se determinarán las líneas para las que se convocan las ayudas, pudiendo efectuarse para una, para dos o para las tres líneas.

Prioridad a los pequeños municipios

No hay exclusión por tamaño (todos pueden participar), pero los municipios más pequeños tienen prioridad al obtener mayor puntuación en la fase de valoración. El decreto especifica además que los edificios o espacios objeto de la subvención deben ser Bien de Interés Cultural (BIC) o tener expediente incoado para su declaración; estar inscritos en el Inventario de Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura o figurar en los catálogos de bienes protegidos de la normativa urbanística municipal

Red de bibliotecas

Por otra parte, el Consejo de Gobierno autonómico ha autorizado un encargo a GPEX para la prestación de apoyo en la gestión del proyecto de ampliación de la Red de Bibliotecas de Extremadura (fases 7, 8 y 9) por un importe máximo de 1,32 millones de euros.

Entre otros objetivos, se pretende dotar de un soporte técnico a la red de bibliotecas que contribuya a la resolución de incidencias en todos los centros durante los horarios establecidos y preste apoyo en los proyectos de animación a la lectura.

Además, permitir la interconexión de los catálogos de las bibliotecas municipales que se adhieren al conjunto de la red para incorporar sus fondos al catálogo colectivo e implantar el carné único en todos los centros para posibilitar el préstamo en red.