Extremadura gana 1.171 habitantes en un trimestre, la mayor alza desde 2011

La población en Extremadura ha crecido en 1.171 habitantes en el tercer trimestre del año con respecto al segundo, hasta alcanzar los 1.054.677 residentes a fecha de 1 de octubre pasado, de acuerdo a la información que el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha publicado este martes.

Las lecturas más optimistas de este dato son que con esta subida la región encadena dos trimestres consecutivos ganando población y también que la mejora experimentada entre el 1 de julio y el 1 de octubre de este año es la mayor que se ha contabilizado en mucho tiempo. En concreto, en las estadísticas del INE, ofrecidas primero con una periodicidad semestral y desde comienzos de 2021 con una trimestral, hay que retroceder hasta mediados de 2011 para ver un alza que esté por encima de la conocida ahora.

En el lado negativo, a la región le sigue costando mejorar sus cifras demográficas bastante más que a la media española. Porcentualmente, el avance extremeño, del 0,11%, fue el tercero menor entre todas las comunidades autónomas.

La población residente en España aumentó en 105.488 personas en el tercer trimestre (+0,21%) y se situó en 49.442.844 habitantes a 1 de octubre de 2025. Es el valor máximo de la serie histórica. En términos anuales, la progresión poblacional estimada fue de 474.454 personas.

Detrás del crecimiento de los residentes en la comunidad autónoma está el mismo factor que explica el récord demográfico nacional: el aumento del número de personas nacidas en el extranjero que viven en Extremadura, ya que el de las nacidas en España disminuyó. Así, la cifra de residentes en territorio extremeño originarios de otros países se situó en 67.846. Dato que queda por encima del de la población extranjera, debido a los procesos de adquisiciones de nacionalidad española. Esta última avanzó en 1.348 personas en el tercer trimestre, pasando de 48.705 a 50.053.

Mejora del último año

Así las cosas, Extremadura ha ganado 1.692 habitantes en un año (desde el 1 de octubre de 2024). Es, de nuevo, la progresión más elevada en un solo año que se observa desde 2011. Por provincias, en estos doce meses la situación ha mejorado tanto en la de Cáceres, que suma 748 residentes más hasta totalizar 388.693; como en la de Badajoz, con un auge de 944, hasta situarse en 665.984.

Durante el tercer trimestre de 2025 la población creció en todas las comunidades autónomas. Los mayores incrementos se dieron en la Comunidad Valenciana (0,4%), Aragón (0,36%) y Castilla-La Mancha (0,34%), seguidas de Cataluña y Navarra (0,32%). Las menores alzas fueron las de la Comunidad de Madrid (0,09%) y Andalucía (0,06%).

Las principales nacionalidades de los inmigrantes durante el tercer trimestre de 2025 fueron la colombiana (con 32.100 llegadas a España), la española (24.500) y la marroquí (23.400). A continuación aparecen Venezuela (20.500), Perú (16.000), Italia (8.100), Argelia (7.000), Argentina (6.100), Ucrania (5.900) y Rumanía (5.800).