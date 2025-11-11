Sanidad animal
Extremadura respalda las medidas del ministerio para frenar la gripe aviar ante el aumento de casos en Europa y España
La Junta destaca la coordinación entre los servicios veterinarios, medio natural y salud pública en Extremadura
El director general de Agricultura y Ganadería de la Junta de Extremadura, José Manuel Benítez, ha respaldado las medidas adicionales aplicadas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) para prevenir la propagación de la gripe aviar, tras el incremento de casos detectados en Europa y en distintas comunidades españolas.
Benítez ha participado este lunes en Plasencia (Cáceres) en la apertura del Encuentro de Living Labs e Infraestructuras de Investigación en Agroecología, organizado por el Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas de Extremadura (CICYTEX).
Casos en aves silvestres y de corral
A preguntas de los periodistas, el responsable autonómico ha reconocido que la preocupación es “lógica”, ya que desde el verano han aparecido casos en aves silvestres en toda España y también algunos focos en aves de corral en Extremadura, además de en regiones como Castilla y León, Madrid y Andalucía.
Benítez ha recordado que el repunte de la enfermedad es habitual en esta época del año, coincidiendo con las migraciones de aves silvestres, entre ellas las grullas, lo que aumenta el riesgo de transmisión.
Coordinación nacional ante una situación compartida
El director general ha subrayado la importancia de que el Ministerio haya adoptado medidas de carácter nacional, ya que “no es una situación que pueda abordarse de manera individual por cada comunidad”, y requiere un enfoque coordinado en todo el territorio.
En este sentido, Benítez ha explicado que la Junta mantiene activos los organismos de vigilancia y que existe una coordinación constante entre los servicios de sanidad animal, medio natural y salud pública para el seguimiento de posibles casos y la aplicación de los protocolos de prevención.
Refuerzo de los protocolos y medidas de protección
El responsable autonómico ha señalado que se están celebrando reuniones para reforzar los protocolos de aviso y de protección del personal que participa en la toma de muestras, con el fin de garantizar la seguridad de los equipos y la detección temprana de posibles focos.
Asimismo, ha hecho un llamamiento a la población para que, en caso de encontrar aves muertas, no las manipule y avise a los servicios veterinarios oficiales, que activarán los procedimientos establecidos por la Administración regional.
Contexto y llamado a la prudencia
Benítez ha reiterado que la situación está bajo control, pero ha insistido en la necesidad de mantener la vigilancia y prudencia, especialmente durante el otoño e invierno, cuando se intensifican las migraciones de aves silvestres que pueden actuar como portadoras del virus.
La Consejería de Agricultura y Ganadería recuerda que Extremadura dispone de equipos técnicos especializados y canales de comunicación activos para responder ante cualquier sospecha de gripe aviar en explotaciones o fauna silvestre.
