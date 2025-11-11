21D: Elecciones en Extremadura
Feijóo arropará a Guardiola en el primer gran mitin de precampaña del PP en Extremadura
Ya han pasado los dos responsables nacionales de Voz y Podemos, Santiago Abascal e Ione Belarra
Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, suspendió el mitin del pasado miércoles con Gallardo por el temporal
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, participará este domingo en un acto público en la localidad pacense de Lobón junto a la presidenta de la Junta y candidata del PP a la reelección, María Guardiola.
Se trata del tercer líder de un partido regional que acude a la región en precampaña, tras el viaje a Plasencia y Cáceres de Santiago Abascal , presidente de Vox, y la visita de la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, a la Feria de Apicultura de las Hurdes. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, tuvo que suspender su desplazamiento a Mérida el pasado miércoles para arropar a Miguel Ángel Gallardo, candidato del partido en la región, por el temporal de lluvia y viento.
El acto de Feijóo y Guardiola tendrá lugar a partir de las 11.30 horas en el Pabellón Municipal 'Juan de Dios Ordóñez' del municipio.
"Extremadura tiene futuro y lo estamos construyendo entre todos", es el mensaje con el que el PP extremeño está difundiendo ya en redes esta convocatoria.
