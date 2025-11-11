El Gobierno pretende reducir el número de alumnos por aula: Extremadura debe ajustar primaria y secundaria

El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes, a propuesta del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes, al anteproyecto de ley que modificará la Ley 4/2019, de 7 de marzo, con el objetivo de reducir el número máximo de alumnos por aula y establecer una regulación básica y homogénea de la jornada lectiva del profesorado no universitario.

El texto busca corregir las desigualdades existentes entre comunidades autónomas, mejorar las condiciones laborales del profesorado y favorecer una atención más individualizada al alumnado.

Según la propuesta, las ratios máximas por aula se reducirán a 22 alumnos en Primaria (frente a los 25 actuales) y 25 en ESO (en lugar de 30). En los centros sostenidos con fondos públicos, el alumnado con necesidades educativas especiales (NEE) computará como dos plazas.

El Ministerio argumenta que una menor ratio favorece la atención personalizada, la educación inclusiva y la diversidad, además de reducir la carga laboral del profesorado y mejorar su bienestar. También, asegura, impulsa la innovación y la adaptación pedagógica a los distintos contextos sociales y culturales.

Horas lectivas

En cuanto a la jornada docente, el anteproyecto fija 23 horas lectivas semanales para el profesorado de Infantil, Primaria y Educación Especial, y 18 horas para el resto de enseñanzas. De forma excepcional, por necesidades de organización, se podrá llegar a un máximo de 20 horas, que deberán compensarse con dos horas complementarias por cada periodo lectivo adicional.

El Gobierno ya emitió en 2019 una recomendación a las autonomías sobre las ratios, pero no todas la aplicaron. Con esta nueva ley, se establecerá un marco legal común para garantizar la homogeneidad en todo el territorio nacional.

El texto continuará su tramitación hasta su aprobación definitiva como proyecto de ley y su posterior envío a las Cortes Generales. Durante este proceso, se negociará con las organizaciones sindicales y las comunidades autónomas.

Calendario de aplicación

Se prevé que la nueva jornada lectiva y la consideración doble del alumnado con NEE entren en vigor en el curso 2026/2027. Las nuevas ratios se implantarán de forma progresiva: en 2027/2028 en Infantil y Primaria, en 2028/2029 en Secundaria y en 2029/2030 en Bachillerato, con plena aplicación para el curso 2031/2032.

Además, el Ministerio trabaja junto al Instituto Nacional de Estadística (INE) en el desarrollo de un índice de vulnerabilidad socioeconómica, que permitirá identificar los centros con especial complejidad debido a diferentes circunstancias, como el perfil de su alumnado o su ubicación.

Este índice, basado en variables como el contexto socioeconómico familiar, permitirá medir el grado de vulnerabilidad de cada estudiante. El anteproyecto establece que, en un plazo máximo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley, se desarrollarán recursos específicos destinados a los centros con mayor nivel de vulnerabilidad.

Además, el Gobierno central establecerá, mediante norma reglamentaria, las ratios para las demás enseñanzas no obligatorias y los criterios que permitan determinar los centros en los que, por razones sociales o educativas, sea necesario aplicar reducciones adicionales.

Extremadura ya redujo el número de alumnos en infantil y Bachillerato

La Junta de Extremadura ya redujo de 25 a 22 el número de alumnos por aula en todos los cursos de segundo ciclo de Educación Infantil, es decir, niños con edades comprendidas entre los 3 y los 6 años. En los últimos dos cursos la ratio bajó de 25 a 22 para los estudiantes del primer y segundo curso del citado ciclo y esta bajada se amplía el próximo curso a tercero. Además, el curso que viene se mantiene la bajada de ratio de Bachillerato de 35 a 30 alumnos por aula, iniciada en el presente curso 2024/2025.