21D: Elecciones en Extremadura
Irene de Miguel, candidata de Unidas por Extremadura, se compromete a llevar a cabo la homologación salarial de los docentes
De Miguel asegura que la equiparación salarial es una cuestión “de justicia” y se compromete a poner en marcha una comisión de seguimiento “para que nunca más haya una deshomologación salarial”
La candidata de Unidas por Extremadura a la Presidencia de la Junta, Irene de Miguel, se ha comprometido este martes a “hacer justicia con los docentes extremeños”. “Nos comprometemos a llevar a cabo la homologación salarial, tal y como piden los sindicatos”, ha asegurado después de mantener una reunión con las centrales sindicales que llevan más de un año reivindicando que los salarios del profesorado con los del resto del país.
De Miguel ha explicado que el compromiso de la formación es alcanzar los 200 euros al mes, tal y como solicitan los sindicatos, pero además, también a poner en marcha una comisión de seguimiento de la homologación salarial “para que nunca más haya una deshomologación salarial porque la última que hubo fue en 2006, hace 20 años”.
"Asumible para la Administración pública"
“La homologación salarial es una cuestión de justicia y de dignidad para Extremadura”, ha insistido la candidata de Unidas por Extremadura, quien además, ha añadido que esa equiparación “es totalmente asumible para la Administración pública”.
De Miguel, además, ha ido más allá, y se ha comprometido también con una de las reivindicaciones del profesorado interino. “Nuestro compromiso es recuperar los 165 días para que los interinos puedan cobrar las vacaciones de verano y puntuar”. “No puede ser que en esto también seamos la comunidad autónoma que peor se hace”, ha dicho la candidata.
