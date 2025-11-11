La Junta Electoral desestima la denuncia del PSOE por el vídeo que publicita los acuerdos del Consejo de Gobierno

La Junta Electoral ha desestimado la denuncia interpuesta por el PSOE contra un vídeo de la portavoz de la Junta, Elena Manzano, por publicitar en los perfiles de redes sociales de la Junta de Extremadura los acuerdos del Consejo de Gobierno desde la sede de la Presidencia. "Nuestra obligación es informar con claridad y transparencia", ha defendido Manzano ante las críticas de los socialistas.

Según la consejera, la Junta "cumple sobradamente" lo que puede y no puede hacer en periodo preelectoral. "En ningún caso se han trasladado logros, en ningún caso se han inaugurado obras, en ningún caso se han anunciado esas prestaciones de servicios", ha afirmado en rueda de prensa solo unos minutos antes de conocerse el pronunciamiento de la Junta Electoral.

Agentes del medio natural

El vídeo, publicado en X, hacía referencia a las cuestiones aprobadas por el Ejecutivo la pasada semana, entre ellas el nuevo reglamento que mejora las condiciones laborales de los Agentes del Medio Natural y las actuaciones para garantizar el agua potable a los municipios afectados por el incendio de Jarilla.

Manzano ha emplazado al PSOE a examinar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg) para conocer lo que se puede hacer y lo que no tras la convocatoria de elecciones y ha insistido en que la obligación de cualquier gobierno es informar a la ciudadanía, "que se haga con claridad y con transparencia" para que ese contenido sea comprensible y que llegue a través de cualquier canal de la forma "más sencilla y rápida".

"¿Qué pretenden? ¿Que no informemos a nadie? ¿Que no informemos de lo que se publica en el Diario Oficial de Extremadura? ¿Que la gente que no tiene acceso a esos canales de comunicación no se entere absolutamente de nada? Pues mire, ahí no va a encontrar a nuestro gobierno", ha incidido.

Ley de Gobierno Abierto

En respuesta, el portavoz de Campaña del PSOE, Antonio Rodríguez Osuna, ha insistido en que el Ejecutivo del PP está incumpliendo la Ley de Gobierno Abierto de Extremadura.

"Una cosa es dar información y otra cosa es hacer propaganda electoral. Es de primero de Barrio Sésamo. Ellos han convocado unas elecciones y la campaña electoral se tiene que hacer como se hacen todas.no pueden utilizar la marca Junta de Extremadura para hacer campaña. Eso es fraude electoral", ha reiterado Osuna.