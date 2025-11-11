Óscar Fernández será el candidato de Vox para las elecciones del 21 de diciembre en Extremadura

El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha anunciado este martes la designación de Óscar Fernández como candidato de Vox en Extremadura para las elecciones del 21 de diciembre. El actual portavoz parlamentario de la formación sustituirá a Ángel Pelayo Gordillo, senador autonómico y cabeza de cartel de la formación en mayo de 2023. La decisión se produce tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional.

"El Partido Popular en Extremadura hizo elegir a Vox entre sillones o principios. Y por supuesto, nosotros elegimos los principios", ha afirmado Garriga recordando la extinta coalición de gobierno. El dirigente de Vox ha considerado que "los extremeños merecen mucho más" y afirma que el equipo de Santiago Abascal trabajará para recortar el despilfarro político, defender el campo y proteger la central nuclear de Almaraz, además de "combatir la inmigración ilegal y derogar leyes ideológicas".

Reproches a Guardiola

El número dos de Abascal ha vuelto a incidir en las críticas a la presidenta popular de la Junta de Extremadura, María Guardiola, quien decidió convocar anticipadamente las elecciones ante la falta de acuerdo presupuestario con Vox. Una actitud que este mismo martes el secretario general del PP, Miguel Tellado, elogiaba como propia de una "demócrata ejemplar". Garriga, en cambio, la acusó de no pactar con Vox "porque prefería defender el pacto verde europeo, las políticas de inmigración masiva y esas políticas de género", a diferencia de lo que hicieron otros de sus homólogos en comunidades como Baleares, Murcia o la Comunidad Valenciana, tal y como remarcó Garriga.

El currículo de Óscar Fernández

Óscar Fernández (Cáceres, 1978), casado y padre de dos hijos, será el cabeza de lista por su provincial natal, donde es presidente provincial de Vox, mientras que Ángel Pelayo lo será por Badajoz, aunque con la intención de que se mantenga como senador por designación autonómica, con el cometido, expresado por el propio Garriga, de "liderar el grupo de Vox en el Senado". Fernández, diplomado en enfermería y gerente regional de una empresa farmacéutica, defenderá en la campaña de diciembre, entre otros postulados, una oposición radical al cierre de la central nuclear de Almaraz, uno de los asuntos que se atisba como más recurrente en la campaña autonómica.