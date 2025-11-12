Visita de estado a China
Carlos Cuerpo sorprende, de nuevo, al hablar en chino durante su visita al gigante asiático
El ministro extremeño de Economía muestra su habilidad con los idiomas durante un foro empresarial en Chengdú junto a los Reyes de España
El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, volvió a demostrar su soltura con los idiomas al pronunciar unas palabras en chino mandarín durante la inauguración de un foro empresarial en Chengdú (Sichuan), en el marco de la visita de Estado de los Reyes de España al gigante asiático.
Su intervención
Natural de Badajoz y criado entre el Valle de la Serena y Suiza, Cuerpo sorprendió a los asistentes al abrir su intervención en la lengua local con un mensaje de bienvenida que, según la traducción facilitada por su equipo, decía: “Muy buenos días a todos. Es para mí un honor inaugurar este encuentro empresarial entre España y China.”
El gesto fue recibido con aplausos por parte de empresarios chinos y autoridades regionales, quienes valoraron la cortesía del ministro. El foro, organizado por ICEX, reunió a 180 compañías españolas y 260 chinas, convirtiéndose en la jornada económica más relevante de la historia bilateral entre ambos países.
Ya se atrevió con el japonés
No es la primera vez que Cuerpo demuestra su dominio de idiomas orientales. En anteriores ocasiones, el ministro ya se había atrevido con el japonés, especialmente durante su visita a Tokio hace unos meses para fortalecer los lazos comerciales entre España y Japón.
