CL Grupo Industrial completa su fotovoltaica de autoconsumo para Siderúrgica Balboa

CL Grupo Industrial ha completado la instalación de la planta fotovoltaica de autoconsumo El Corchito para Siderúrgica Balboa, el segundo mayor proyecto de autoconsumo industrial construido hasta la fecha en España, con la colocación este miércoles del último módulo. Con más de 25 Megavarios pico (MWp) de potencia instalada y 35.820 módulos bifaciales de 700 Wp, "la nueva infraestructura está dedicada íntegramente a abastecer a una de las compañías clave de la División Acero del Grupo, reforzando su competitividad y estabilidad de costes energéticos en el largo plazo", apunta la compañía en un comunicado.

"El proyecto ha sido liderado por el Departamento de Eficiencia Energética de CL Grupo Industrial y construido por GES – Global Energy Services, también empresa del grupo, bajo la modalidad EPC (ingeniería, aprovisionamiento y construcción). Las obras, iniciadas el 19 de mayo, han avanzado según el plan hasta completar el hito de instalación final que permite su entrada en operación", se incide.

Esta nueva planta generará cerca del 10% del consumo energético anual de esta siderúrgica mediante energía solar, con una tasa de aprovechamiento del 90% de la producción. La instalación, cuya inversión total supera los 14 millones de euros, aportará un ahorro estimado de 2,5 millones de euros al año.

Autoridades

La colocación del último módulo ha contado con la presencia de Mercedes Morán, consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura; Raquel Pastor López, directora general de Industria, Energía y Minas; Germán Puebla, director general de Sostenibilidad; y Raúl Gordillo, alcalde de Jerez de los Caballeros, entre otras autoridades.

Durante la visita, estuvieron acompañados por Ricardo Leal, presidente y fundador de CL Grupo Industrial, Miguel Ángel Leal, CEO de la División Acero de CL Grupo Industrial, Jesús Leal, CEO de la División Construcción de Renovables del Grupo, y José Luis García Donoso, director general de GES.

Mercedes Morán subrayó en su discurso que “el Corchito es ejemplo de una forma de entender el progreso industrial que se alinea con los desafíos actuales, como es producir más y mejor, reduciendo el impacto ambiental y apostando por la autosuficiencia energética”. Añadió, además que “este es, sin duda, un ejemplo de ese mantra que tenemos en el Gobierno y es que el cuidado de nuestro medio ambiente no está reñido con el desarrollo y el progreso. Son conceptos compatibles y este proyecto es un ejemplo de ello”.

“La apuesta por este proyecto es una demostración clara de nuestra visión industrial de futuro: competitiva, sostenible y autosuficiente”, resaltó Miguel Ángel Leal, CEO de la División Acero de CL Grupo Industrial. “Contar con energía renovable generada in situ nos permite reforzar la independencia energética de nuestras instalaciones, asegurar una mayor estabilidad de costes y avanzar decididamente en nuestros compromisos climáticos”, apostilló.

Las sinergias

"La nueva planta es también un ejemplo de las sinergias que permite el modelo corporativo de CL Grupo Industrial, con la colaboración activa de dos empresas del Grupo en su desarrollo. Desde el diseño hasta la ejecución técnica y el suministro de equipos, el proyecto refleja la capacidad de la corporación para coordinar recursos internos y ofrecer soluciones energéticas avanzadas dentro de su propio ecosistema industrial", se remarca en la mencionada nota.

Ricardo Leal, presidente y fundador de CL Grupo Industrial. / El Periódico

Así, GES ha sido la responsable de toda la ejecución técnica de la instalación que abarca tanto el diseño y la compra de equipos principales como la obra civil, eléctrica y la conexión directa con la barra de Siderúrgica Balboa. La nueva planta de autoconsumo no contará con vertido a la red, ya que el 100% de la energía producida se destinará al autoconsumo de la siderúrgica.

“El proyecto es el ejemplo perfecto de cómo diseñamos soluciones a medida para maximizar la eficiencia energética de todas nuestras empresas dentro del propio Grupo”, explicó David Aguilera, director de Eficiencia Energética de CL Grupo Industrial. “Es también la demostración de las sinergias que nos permite nuestro modelo corporativo, en el que diferentes empresas del Grupo colaboran con un objetivo común”, apostilló.