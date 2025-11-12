21D: Elecciones en Extremadura
El Comité Regional del PSOE ratifica las listas a la Asamblea con un respaldo del 98%
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentará a los candidatos en un acto público el próximo miércoles en el hotel Las Lomas de Mérida
"Renovación, trayectoria y madurez". El Comité Regional del PSOE ha ratificado este miércoles las listas a la Asamblea de Extremadura de cara al 21D, que encabezarán Miguel Ángel Gallardo por la provincia de Badajoz. Según ha explicado en rueda de prensa el secretario de Organización del PSOE, Manuel Mejías, las candidaturas han sido validadas con un respaldo del 98% y el porcentaje de renovación supera el 70%.
"Que el PSOE sea el primer partido en presentar a sus candidatos no es fruto de la casualidad, sino una muestra clara de que esta organización está perfectamente engrasada y tiene capacidad de respuesta y determinación para actuar de forma contundente ante esta convocatoria electoral improvisada y atropellada que ha realizado María Guardiola", ha destacado.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, presentará a los candidatos el próximo miércoles en un acto público en el hotel Las Lomas de Mérida, en la que será su primera aparición en la precampaña extremeña tras cancelarse el mitin de la pasada semana por el temporal.
