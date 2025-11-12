Cuatro días de lluvia intensa en Extremadura: el norte puede acumular más de 200 litros por metro cuadrado hasta el domingo

La borrasca Claudia, la segunda con nombre de la temporada, va a a ser protagonista en Extremadura durante los próximos cuatro días. Impactará primero en Canarias y a partir del jueves sus frentes cruzarán la península, siendo Extremadura una de las comunidades a las que afectará de lleno, no solo con lluvia, también con fuertes rachas de viento.

Alerta amarilla y suspensión del Mercado Medieval

Por ello, el Centro de Urgencias y Emergencias 112 Extremadura activará esta medianoche hasta las 23.59 horas de este jueves la alerta amarilla por lluvias y viento en el norte de la provincia de Cáceres, y por viento la provincia de Badajoz, Tajo y Alagón, Meseta cacereña, y Villuercas y Montánchez. Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la precipitación acumulada en 12 horas en el norte de la provincia cacereña alcanzará los 50 litros por metro cuadrado y las rachas de viento, de componente sur y afectando sobre todo a la zona nororiental, pueden superar los 80 kilómetros por hora. En las otras zonas previamente nombradas, las rachas máximas de viento, de componente sur, pueden llegar hasta los 70 kilómetros por hora.

Tan solo la ciudad de Cáceres puede llegar a acumular 17.5 mm el jueves (y entre 10 y 14 mm el resto de días), es por ello que el Ayuntamiento de Cáceres ha optado por suspender la celebración del Mercado Medieval de las Tres Culturas, que iba a tener lugar del jueves al domingo en la parte antigua de la capital. Una decisión que también se ha visto motivada las quejas de los propios artesanos, quienes alertaban de la "ruina" que iba a suponer mantener las fechas.

Avisos en Extremadura para el 13 de noviembre / Aemet

Según la última previsión del portal especializado eltiempo.es, de cara al sábado no se descarta que la borrasca se acerque aún más a Galicia dejando un fin de semana muy inestable en gran parte del país. Las zonas más afectadas por las fuertes lluvias serán las del oeste peninsular, entre ellas, Extremadura, cuya probabilidad es del 100% en la mayoría de zonas de la región.

Más de 200mm

Durante los cuatro días, los meteorólogos de eltiempo.es calculan que el norte de Cáceres podría llegar a acumular más de 200 mm, es decir, 200 litros de agua por metro cuadrado. A partir del domingo, aunque la incertidumbre es aún muy alta, es probable que la borrasca se vaya debilitando y el temporal remita.

Acumulados previstos hasta el domingo. / eltiempo.es

Descenso de temperaturas

Por otro lado, las temperaturas en Extremadura experimentarán un descenso progresivo, acompañado de un ambiente más inestable.

El jueves comenzará con valores aún suaves, alcanzando máximas en torno a los 18 °C y mínimas cercanas a los 12 °C, aunque el viento del suroeste aumentará la sensación de frescor. El viernes se notará un cambio más marcado, con máximas que apenas superarán los 14 °C debido a la entrada de aire más frío y al predominio de cielos nublados con chubascos.

Durante el sábado, las temperaturas se mantendrán similares o ligeramente más bajas, con máximas en torno a los 15 °C y mínimas de unos 11 °C, bajo un ambiente húmedo y ventoso. Finalmente, el domingo se espera cierta estabilización, con temperaturas que podrían recuperarse ligeramente durante el día, pero con madrugadas frías que dejarán mínimas próximas a los 10 °C.