Extremadura incluirá nuevos cribados a recién nacidos y ampliará el test de cáncer de colon hasta los 74 años

El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) ha aprobado este miércoles la tramitación al proyecto de Orden que, entre otras medidas, incluye 10 nuevos cribados neonatales para enfermedades endocrino metabólicas, incorpora la preeclampsia al cribado prenatal y mejora la accesibilidad en técnicas de reproducción asistida y rehabilitación funcional.

Además, durante esta reunión entre el Gobierno y las comunidades autónomas, también se ha dado luz verde a la tramitación del proyecto normativo que actualiza la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud (SNS) para ampliar el cribado de cáncer colorrectal hasta los 74 años.

En el primer caso, el de los nuevos cribados neonatales, este proyecto normativo actualiza y concreta la cartera común de servicios del SNS y clarifica algunos aspectos de su contenido, con el fin de cubrir determinadas necesidades sanitarias para diferentes colectivos de pacientes y facilitar una mejor calidad de vida y un acceso más homogéneo en todo el SNS.

Las nuevas detecciones

La actualización de la orden con diez nuevas patologías al programa de cribado neonatal incorpora la acidemia propiónica, deficiencia primaria de carnitina, deficiencia de acil-coA deshidrogenasa de cadena muy larga, acidemias metilmalónicas, acidemia isovalérica, la inmunodeficiencia combinada grave, atrofia muscular espinal, aciduria 3-hidroxi-3-metilglutárica y adrenoleucodistrofia ligada al cromosoma X.

De este modo, el programa pasa a incluir un total de 21 enfermedades congénitas detectables mediante la prueba del talón, además del cribado neonatal de cardiopatía congénita.

Estas ampliaciones permitirán un diagnóstico más temprano de enfermedades graves, reduciendo la carga de discapacidad y mejorando la calidad de vida de las personas afectadas. La mejora de los programas de vigilancia y la clarificación de las prestaciones en rehabilitación y reproducción asistida también reducirán desigualdades territoriales y mejorarán la eficiencia del sistema sanitario.

Con esta nueva medida, el programa de cribado neonatal cambia de nombre y pasará a denominarse “Programa de cribado neonatal de enfermedades congénitas en prueba de talón”. Además, se elimina el término “recuperable” y se clarifica la prestación de rehabilitación, precisando que está dirigida a conservar, recuperar o facilitar la mayor autonomía funcional posible.

Cáncer colorrectal y reproducción asistida

La actualización incluye también la preeclampsia en el programa de cribado prenatal, con criterios homogéneos en todo el SNS, amplía el rango de edad del cribado de cáncer colorrectal hasta los 74 años y elimina el límite de edad para acceder a la fecundación in vitro (FIV) con óvulos donados en casos de fallo ovárico clínico prematuro, equiparándolo al resto de supuestos.

En materia de cáncer, el pleno ha aprobado dos acuerdos por valor de 2 millones de euros para impulsar la lucha contra el cáncer en España, mejorar la coordinación entre comunidades autónomas y reforzar la sostenibilidad del SNS.

Uno de ellos, dotado con un millón de euros, se destinará a consolidar la Red Europea de Centros Integrales de Cáncer a nivel nacional. El segundo, también dotado con un millón, se dedicará al sistema de vigilancia de cáncer. La partida se distribuirá entre las comunidades con un criterio mixto: 60% de manera lineal y 40% por criterios poblacionales.

Extremadura recibirá 40.240 euros, de los que 8.667 corresponden a criterio poblacional y 31.578 como importe fijo.

Reconocimiento a las víctimas del amianto

Por último, se ha aprobado el “Procedimiento para la emisión de certificado de patologías derivadas de la exposición al amianto”, que reconoce el derecho a la compensación económica de las víctimas. Se trata de un paso esencial para la reparación de los daños y perjuicios sobre la salud resultantes de la exposición al amianto en el ámbito laboral, doméstico o ambiental en España.