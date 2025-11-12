Extremadura se sitúa entre las comunidades más baratas del país para pasar la ITV

Las regiones más caras para pasar la ITV son Ceuta, País Vasco y Cantabria, donde los precios superan los 35 euros, al menos 15 más que en Andalucía, Extremadura y Madrid, que son las más baratas. Así se refleja en un estudio comparativo de precios y tiempos de espera en 200 estaciones de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que revela diferencias de precio de hasta 29 euros por vehículo según la comunidad donde se realice y el tipo de motorización.

Según informa la OCU en nota de prensa, los precios también varían según el tipo de motorización: para un eléctrico las tarifas son siempre inferiores: 40 euros de media; por los 44 euros que cuesta para un coche con motor de gasolina, un híbrido o un GLP; y los 51 euros para los automóviles con motor diésel. Para una motocicleta las tarifas de la ITV son más baratas, aunque no mucho más, ya que supera los 36 euros en las autonomías más caras, en este caso Galicia y Madrid, frente a los poco más de 21 euros que cuesta en Cataluña, Castilla y León y Castilla-La Mancha.

Titularidad de la estación

El estudio no revela un patrón de precios relacionado con la titularidad de la estación de la ITV, que varía según la comunidad autónoma. El modelo de gestión más habitual es un régimen mixto, con concesiones a entes públicos y empresas privadas, pero hay otros modelos ya que en Castilla y León hay únicamente concesionarias privadas; en Madrid y Murcia el mercado está totalmente liberalizado; mientras que en Andalucía, Asturias, Comunidad Valenciana y Extremadura son siempre empresas de titularidad pública.

OCU recomienda preguntar por posibles descuentos en los tramos horarios con menos demanda y recuerda que no existe obligación de pasar la ITV en la misma comunidad autónoma donde está matriculado el coche. El estudio señala además unos tiempos de espera en general breves, tanto para un automóvil como para una motocicleta: entre uno y dos días de media, y, de hecho, en Madrid y Baleares puede conseguirse cita el mismo día mientras que, por el contrario, en Galicia, hay que esperar 6 días de media.