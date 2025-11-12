Gallardo apuesta por situar a los autónomos en "el centro" de la recuperación económica

El candidato socialista a la presidencia de la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, ha indicado este miércoles que si gobierna tras las elecciones autonómicas del próximo 21 de diciembre su prioridad será "reactivar la inversión, agilizar los proyectos estratégicos y poner a los autónomos en el centro de la recuperación económica de la comunidad".

"Los autónomos son motor, empleo y futuro. Extremadura necesita una Junta que esté de su lado todos los días, no solo cuando hay elecciones", ha señalado tras mantener una reunión con la directiva de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA). En dicho encuentro, ha expuesto su compromiso con el trabajo autónomo y con una economía extremeña "más fuerte, diversa y dinámica", además de subrayar que los autónomos son "más que una cifra", en una región que ronda los 80.000 trabajadores de dicho sector.

"Lo importante es que los autónomos y las autónomas puedan mantenerse en el tiempo, crecer en su actividad y contratar. No basta con ayudar a que abran: hay que acompañarles para que se consoliden y generen empleo estable", ha destacado. Según ha informado en nota de prensa el PSOE extremeño, Gallardo ha señalado que las políticas actuales no están ofreciendo el "acompañamiento necesario", lo que está provocando que "muchos" autónomos se vean "obligados a cerrar o incluso a devolver ayudas".

"Eso no sólo supone una pérdida económica, sino que además pone en riesgo el relevo generacional del trabajo autónomo en nuestra región", ha advertido. De este modo, Gallardo ha defendido la necesidad de una estrategia económica que combine el apoyo directo a los autónomos con la apuesta por grandes proyectos industriales que generen nuevas oportunidades y demanda de servicios. "Si la economía no crece ni se diversifica, los autónomos no pueden prosperar. Por eso son fundamentales los grandes proyectos industriales que impulsen el empleo, el consumo y la modernización de Extremadura", ha afirmado.

Críticas al PP

Asimismo, ha lamentado que con el PP en el gobierno regional, Extremadura haya "perdido" impulso económico y capacidad de inversión. "Llevamos dos años perdidos porque no se están atendiendo los grandes proyectos industriales que podrían haber dinamizado nuestra economía, porque Extremadura está a la cola del crecimiento y eso está lastrando a los autónomos", ha señalado, al tiempo que ha lamentado que "más de 1.300 millones de euros en actuaciones económicas, el 33% del total, han quedado sin ejecutar", y que eran "justo las que necesitaban los autónomos".