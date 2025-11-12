Fin de etapa
Ignacio Huertas dejará de liderar UPA-UCE Extremadura después de 22 años
El dirigente no optará a la reelección y cederá el testigo tras más de dos décadas al frente de la organización
UPA-UCE Extremadura celebrará el próximo 19 de noviembre en Mérida su VIII Congreso Regional bajo el lema "Futuro. Agricultura y Ganadería Familiar. Cada día más", en el que Ignacio Huertas no optará a la reelección como secretario general tras 22 años al frente de la organización agraria.
Huertas ha anunciado este miércoles que no concurrirá de nuevo al cargo, ya que la dirección de la Secretaría de Agricultura que actualmente ocupa en la Ejecutiva de UPA Federal requiere de "una dedicación plena".
Más de dos décadas
El dirigente ha agradecido el apoyo y el cariño recibidos por parte de trabajadores, compañeros y afiliados durante más de dos décadas al frente de la organización. UPA-UCE afronta este octavo congreso con ilusión y con el objetivo de impulsar el relevo generacional en todos sus órganos de dirección, según ha informado en un comunicado.
En el encuentro se votarán y renovarán las estrategias, el plan de acción y los representantes de la organización. "El lema del congreso refleja lo que representamos: la defensa de las explotaciones familiares por los beneficios que aportan a la sociedad y la necesidad de que sigamos existiendo", ha subrayado Huertas.
14 congresos
El congreso regional llega tras la celebración de 14 congresos comarcales desarrollados en las últimas semanas, que concluyen este miércoles en Plasencia. "Ha sido un ejercicio de democracia muy importante, en el que los agricultores y ganaderos han podido decidir a sus representantes, con un notable relevo generacional dentro de las ejecutivas comarcales", ha destacado el secretario general.
Durante el acto, UPA-UCE entregará los Premios Orgullo Rural de Extremadura, unos reconocimientos destinados a compañeros históricos de la organización.
- El mejor bocadillo de calamares de la región se cocina en Badajoz
- El primer gran santuario de elefantes de Europa estará a 50 minutos de Badajoz
- La entrada a Badajoz de la carretera de Sevilla, cortada para su mejora hasta mediados de 2026
- El edificio Presidente de Badajoz se reinventa: llegan 10 apartamentos turísticos de última generación
- Badajoz se llena de aviones VIP: los jets privados del gran congreso tecnológico de Lisboa aterrizan en la ciudad
- Aparece fallecida una mujer en la piscina de su casa en Badajoz
- La ermita de la Soledad se cierra este lunes y la imagen de la patrona de Badajoz se traslada a San Agustín
- El primer mercado de flores atrae a cientos de personas a la plaza Alta de Badajoz