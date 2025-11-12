Convocatoria publicada en el DOE
Extremadura dará ayudas de hasta 900 euros para el transporte del alumnado de Bachillerato y FP
El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, a partir de este jueves
El Periódico Extremadura
La Junta de Extremadura ha convocado ayudas destinadas al alumnado de enseñanzas postobligatorias no universitarias matriculado en centros públicos de la región para el curso 2025/2026, con el fin de sufragar los gastos de transporte diario y de fin de semana. La convocatoria, publicada este miércoles en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), cuenta con una dotación total de 200.000 euros. El plazo de presentación de solicitudes será de 15 días hábiles, a partir de este jueves, 13 de noviembre.
Las ayudas se dividen en dos líneas: una para el transporte de fin de semana (Línea B) y otra para el transporte diario (Línea C), con 100.000 euros asignados a cada una. Las subvenciones están dirigidas a estudiantes que cursen enseñanzas postobligatorias no universitarias en centros públicos de la región y que no dispongan de plaza gratuita en las rutas de transporte contratadas por la Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional.
En el caso del transporte de fin de semana, las cuantías varían entre 100 y 400 euros por alumno y curso, en función de la distancia entre el domicilio familiar y la localidad en la que se ubica la residencia pública o particular en la que se aloje el estudiante. Para el transporte diario, las ayudas oscilan entre 100 y 900 euros por curso, según los kilómetros semanales recorridos entre el domicilio y el centro educativo o, en su caso, el centro de prácticas del ciclo formativo correspondiente.
