Transporte por carretera
Las nuevas ayudas para el permiso de conducir camiones y buses llegarán hasta Extremadura: 3.000 euros por persona
Las subvenciones podrán solicitarse durante dos meses y cubrirán tasas, exámenes y cursos de autoescuela
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un Real Decreto que regula la concesión directa de subvenciones de hasta 3.000 euros por persona para obtener los permisos de conducción C y D, necesarios para conducir camiones y autobuses.
Estas ayudas, impulsadas por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, se enmarcan dentro del Plan Reconduce, una iniciativa destinada a fomentar la incorporación de nuevos conductores profesionales ante la falta de personal en el sector del transporte por carretera.
Quién puede solicitar las ayudas
Podrán beneficiarse las personas que:
- Posean el título de Técnico en Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera
- Estén cursando el segundo año de esa titulación
- O dispongan del Certificado de Aptitud Profesional (CAP) para el transporte por carretera.
Los aspirantes deberán matricularse en una autoescuela para obtener el permiso C o D, con la posibilidad de añadir el permiso B, aunque será obligatorio obtener al menos uno de los dos primeros.
Qué gastos cubren las subvenciones
El programa financiará tanto el coste de los cursos y tasas de examen, como los gastos de expedición del permiso y el reconocimiento psicotécnico necesario para conseguirlo.
El presupuesto total asciende a 500.000 euros, y las ayudas serán compatibles con otras subvenciones destinadas a los mismos fines.
Plazos y prioridades
El plazo de solicitud será de dos meses desde la entrada en vigor del Real Decreto. Una vez concedida la ayuda, los beneficiarios tendrán un año para obtener el permiso, prorrogable seis meses más por causas justificadas.
Las solicitudes se resolverán por orden de presentación, bajo el modelo de concurrencia simple, aunque se establece prioridad para quienes ya posean el título técnico; después, para quienes cursen el primer año; y, por último, para los que cuenten con el CAP.
Falta de conductores en España
Según datos del Ministerio, España necesita unos 30.000 conductores de camión y cerca de 4.700 de autobús para cubrir la demanda actual del transporte de mercancías y viajeros.
El Plan Reconduce busca así captar talento joven y facilitar el acceso a un sector considerado esencial para la economía.
