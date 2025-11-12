Sánchez acusa a Guardiola de hacer un "ridículo espantoso" durante los incendios forestales

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado este miércoles a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, de hacer un "ridículo espantoso" durante los incendios forestales del verano pasado, con una gestión "absolutamente irresponsable y austericida", así como de hacer "politiquería" pidiendo el doble de recursos que hay en toda la Unión Europea, mientras mantenía "retenes de bomberos sin activar".

Estas acusaciones se han vertido en el Congreso de los Diputados, en plena antesala de la campaña para las elecciones que se celebrarán en la comunidad el 21 de diciembre y en las que Guardiola optará a la reelección. En una de sus intervenciones, Sánchez ha recordado que una de las primeras decisiones de la presidenta extremeña fue entregar la Consejería de Gestión Forestal a Vox, lo que provocó que gran parte del dinero disponible para la prevención de incendios quedara sin ejecutar.

Sánchez ha lamentado que Extremadura sea la cuarta comunidad que menos invierte en educación

"El desastre de la Jarilla es solo la punta del iceberg de una gestión absolutamente irresponsable y austericida que está llevando a cabo el Gobierno del Partido Popular en Extremadura", en referencia al incendio que afectó a ese municipio cacereño arrasando un total de 16.536 hectáreas, según los datos oficiales aportados la semana pasada por parte del Plan de Lucha contra Incendios Forestales (Infoex) de Extremadura.

Austeridad

Cabe destacar que el presidente ha enmarcado sus reproches dentro de una crítica más amplia al modelo de gobiernos autonómicos del PP apoyados en Vox, a los que acusó de “negar el cambio climático y recortar los servicios públicos esenciales”. En ese sentido, el líder de los socialistas apuntó que “los incendios de Extremadura, Castilla y León o la Comunidad Valenciana son la consecuencia directa de una política que antepone la austeridad a la seguridad y la prevención”.

Entre otras cuestiones, Sánchez también ha acusado a Guardiola de recortar 65 millones de euros en impuestos a las rentas más altas, de haber dejado a 7.100 estudiantes sin becas de comedor o de transporte escolar, así como de reducir plazas de profesores. En este sentido, ha lamentado también que Extremadura sea la cuarta comunidad que menos invierte en educación "imitando" a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.