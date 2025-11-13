Almaraz esgrime que se encuentra en las mejores condiciones para seguir operando a largo plazo

La nuclear de Almaraz suministra más del 7% de la electricidad consumida en España, cifra equivalente a 4 millones de hogares, a través de un equipo humano de unas 4.000 personas "que trabajan en y para la central nuclear en su zona de influencia", además de las 1.000 personas adicionales que se incorporan en cada recarga. Con una inversión anual de 50 millones de euros para la mejora, actualización y modernización de sus equipos, "se encuentra en las mejores condiciones técnicas para seguir operando a largo plazo como ya lo hace la Central de North Anna (Virginia, EEUU), gemela de Almaraz".

Son algunos de los datos facilitados este jueves desde la planta para esgrimir su capacidad de prórroga más allá de las fechas de desconexión recogidas en el calendario vigente (cierre del primer reactor en octubre de 2027 y segundo reactor en noviembre de 2028). Datos que acompañan a los de la última recarga, que acaba de finalizar, y que coinciden con una jornada en la que el Congreso ha votado en contra de suprimir las fechas de clausura de Almaraz, Ascó I y Vandellós. Lo ha hecho por un solo voto: 172 principalmente del PSOE y sus socios de investidura, frente a 171 principalmente de PP y Vox. Junts ha sido decisivo al abstenerse.

Sánchez abre la puerta

En cualquier caso, la continuidad de la planta, solicitada ya por sus tres propietarias (Iberdrola, Endesa y Naturgy), es una decisión que corresponde al Gobierno a través del Ministerio de Transición Ecológica, previo informe del Consejo de Seguridad Nuclear (no estará hasta primavera). Pedro Sánchez acaba de mostrar este domingo su disposición a ampliar la vida útil de las plantas si se garantiza su seguridad y si las propietarias no siguen exigiendo la reducción de impuestos, pero tiene enfrente a socios de Gobierno cerrados en banda contra las nucleares, especialmente Sumar.

"Cumple con todos los requisitos"

En este impás, el comunicado remitido por la Central Nuclear de Almaraz recuerda que el pasado 30 de octubre, los propietarios ya acordaron solicitar oficialmente al Ministerio para la Transición Ecológica la modificación de la autorización de explotación de los dos reactores de la planta, a fin de extender su operación hasta junio del año 2030. "Situada en el nivel 1 de excelencia de la industria nuclear, según la Asociación Mundial de Operadores de Centrales Nucleares (WANO), Almaraz cumple con todos los requisitos de la Revisión Periódica de Seguridad aprobada por el Consejo de Seguridad (CSN) en el año 2020, y vigente hasta el año 2030", subraya el escrito.

La unidad II se reconecta

Comunica, además, que la unidad II se ha conectado de nuevo a las 6.30 horas del 13 de noviembre, tras finalizar los trabajos correspondientes a su 29ª recarga de combustible. De esta forma ha dado comienzo un nuevo ciclo de operación, el número 30. Esta recarga ha sido la octava consecutiva sin accidentes laborales y que ha completando todos los trabajos de mantenimiento y actualización tecnológica previstos.

Para llevar a cabo las actividades establecidas se han incorporado más de 1.000 trabajadores adicionales a la plantilla habitual, de unas 70 empresas colaboradoras especializadas, la mayoría de estos profesionales proceden del entorno de la central (comarca del Campo Arañuelo).

Los trabajos de renovación

Durante este periodo, se han renovado 56 elementos combustibles, además de realizar labores de mantenimiento de una de las turbinas de baja presión, la revisión de los sellos de dos bombas de refrigeración del núcleo del reactor, así como el mantenimiento preventivo en los múltiples sistemas de seguridad de la Central. También se ha realizado la prueba de alimentación eléctrica exterior desde los grupos de la Central Hidroeléctrica de Alcántara.