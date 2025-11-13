Cerrada al tráfico la carretera del Puerto de Honduras por las lluvias

La descarga de agua que está dejando la borrasca Claudia en Extremadura ha cerrado al tráfico la carretera CC-224, el el Puerto de Honduras. Se trata de la vía que comunica Hervás y Cabezuela del Valle, en la provincia de Cáceres.

Según ha comunicado el 112 Extremadura en la tarde de este jueves, la circulación permanece restringida a causa de las lluvias.

Cabe recordar que el norte de la provincia cacereña se encuentra en alerta naranja por fuertes rachas de viento e intensas precipitaciones, que podrían dejar hasta 100 litros por metro cuadrado en 12 horas.

En el sur de la provincia pacense, la situación es similar, aunque se mantiene activo el aviso amarillo. Esta alerta se extiende a toda la región por fuertes vientos hasta esta medianoche.

Para evitar incidentes y daños personales, los ayuntamientos de las grandes ciudades de la región emitían a primera hora de este jueves la orden de cerrar los parques públicos perimetrados y jardines. Se recomienda, igualmente, evitar desplazamientos y transitar por zonas arboladas.

Más de 100 km/h en Fuente de Cantos

La localidad pacense de Fuente de Cantos es la que mayor racha de viento ha registrado hasta las 12.00 horas de este jueves, según datos recogidos por la Aemet. Concretamente, de 109 kilómetros por hora.

Le sigue el municipio pacense de Castuera, con rachas de 99 km/h y Hervás, desde la provincia de Cáceres, con 90 km/h.

En la misma provincia, Tornavacas han alcanzado los 87 kilómetros por hora, y el municipio pacense de Llerena ha llegado a los 83 kilómetros por hora.

Casi 40 litros en Tornavacas

Respecto a las precipitaciones, las localidades más lluviosas de la región este jueves se encuentran en la provincia de Cáceres, como son Tornavacas (37,4 litros por metro cuadrado), Hervás (29,4 litros), Garganta la Olla (23,2 litros) Navalvillar de Ibor (21 litros) y Nuñomoral (con 14,4 litros).