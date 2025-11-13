El Congreso no elimina la fecha de cierre de Almaraz

El Congreso de los Diputados no elimina las fechas de cierre de las centrales nucleares de Almaraz (2027 la unidad I y 2028 la unidad II), Ascó I (finales de 2030) y Cofrentes (30 de noviembre de 2030), previstas desde 2019. Los votos del bloque de investidura (PSOE y sus socios) y la abstención de Junts han tumbado la enmienda propuesta por el PP. De este modo, la Cámara Baja no suprime el apartado de la Orden TED/773/2020, en el que se recogía explícitamente la fecha exacta de clausura de las tres plantas.

No obstante, esto no significa que la instalación cacereña vaya a cerrar de forma definitiva. La licencia para la prórroga de Almaraz, primera en el calendario de desconexión, solicitada formalmente a finales de octubre por las tres propietarias de la instalación (Iberdrola, Endesa y Naturgy), es competencia del Gobierno y debe ser decidida por el Ministerio de Transición Ecológica, previo informe técnico del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que no se espera hasta primavera.

Los votos

En concreto, la enmienda rechazada pretendía modificar el apartado segundo de la Orden TED/773/2020, de 23 de julio, por la que hace cinco años se renovó la autorización de explotación de las nucleares hasta fechas expresamente indicadas, y suprimir las fechas de cierre de las tres primeras plantas. El PP aprovechó su mayoría absoluta en el Senado para incluir esta enmienda al Proyecto de Ley de Movilidad Sostenible (se tramita de urgencia), alegando que la nuclear garantiza “por un lado, bajos precios de la energía, y por otro, una movilidad libre o baja en emisiones”.

| / EL PERIÓDICO

La modificación fue ratificada con la aprobación del pleno de la Cámara Alta el 5 de noviembre, por 241 apoyos. PP y PSOE se pronunciaron a favor. Vox en contra. No obstante, en el Senado se votaron las enmiendas por grupos. Sin embargo, este jueves en el Congreso, se han visto de forma más detallada, y ahí es donde los votos en contra (172) han tumbado los votos a favor (171). Junts, con dos centrales nucleares en Cataluña fundamentales para dar suministro a su industria (suponen más de la mitad de la energía de la comunidad), se ha abstenido.

En plena precampaña autonómica

El PSOE ya ha votado en contra de anteriores iniciativas parlamentarias en el Congreso a favor de la continuidad de las nucleares, la cuestión es que lo hace ahora, en plena precampaña de las elecciones en Extremadura, donde los socialistas al completo, con las instituciones en las que Gobiernan, se vienen mostrando a favor de que Almaraz prorrogue unos años su vida útil, especialmente por los 4.000 empleos que genera en Campo Arañuelo y porque se trata de la mayor industria de Extremadura.

Barata y garantizada

La enmienda no queda por tanto incorporada a la Ley de Movilidad Sostenible, que en su conjunto está promovida y respaldada por el Gobierno, sus socios y Junts (es una de las excepciones anunciadas por los independentista tras haber advertido de que no volverán a apoyar a Sánchez en el Congreso). De su aprobación depende la llegada a España de 10.000 millones de euros de fondos europeos.

Sea como sea, la última palabra en el tema nuclear la tendrá el Ministerio para la Transición Ecológica, que ya ha manifestado esta semana que la enmienda no suponía automáticamente una prórroga para las instalaciones y que además carecía de sentido, pues la orden ministerial que determina la fecha de cierre "no impide que las empresas interesen una posible ampliación del plazo, como se ha visto con Almaraz". De hecho, Pedro Sánchez ya ha introducido un giro en la postura del PSOE al declarar este domingo, en una entrevista con 'El País', la disposición a ampliar la vida útil de las plantas si se garantiza su seguridad y si las propietarias no siguen exigiendo la reducción de impuestos.

Refuerzo tras el apagón

Esas declaraciones despejan el horizonte hacia una probable prórroga nuclear, una energía que ha recobrado fuerza tras el apagón y la dependencia que el gas supone de otros países inestables, mientras las renovables tienen el tiempo suficiente en los próximos años para mejorar sus sistemas de almacenamiento a fin de tomar el protagonismo energético.

| / EL PERIÓDICO

No obstante, el PSOE se toparía, en este complejo tema de las nucleares, con partidos del bloque de la investidura como Sumar, su principal socio, que pone en la energía nuclear una línea roja. Eloi Badía, diputado de Sumar, ha recordado este jueves en el Congreso que la enmienda (aprobada o no) no cambia el cierre, "porque la prórroga es una competencia exclusiva del Gobierno". Por ello, ha instado al PSOE a "no dar un paso atrás en el calendario" ni "ceder al oligopolio eléctrico". Además, ha esgrimido que "el 60% de la producción eléctrica de Almaraz se pierde".

Frente a ello, en el debate de este jueves, la diputada del PP Ana Martínez ha recriminado al PSOE que "se ha quedado solo" en el calendario de cierre de nucleares "porque mantener las nucleares es garantizar el suministro en tiempos de amenazas y porque la factura será más barata para todos los españoles".