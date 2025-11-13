Denuncian la «dificultad» del examen de las oposiciones de Médico de Atención Primaria

Quejas por el examen de las oposiciones de la categoría de Médico de Atención Primaria del Servicio Extremeño de Salud (SES), que se celebró el pasado domingo en la comunidad con una oferta superior a las 200 plazas.

Desde ese día, existe un «malestar colectivo importante», según denuncia una aspirante, por lo que considera un «problema grave de agravio comparativo». En concreto, denuncian el cambio en la longitud del test, que ha pasado de tener 36 páginas en las convocatorias anteriores a 51 páginas en la actual, con una media de 3,5 minutos por página frente a los 5 minutos por hoja de otros años u otras especialidades, lo que «incrementa exponencialmente la dificultad, no solo en contenido, sino en ritmo exigido».

Según la denunciante, esto supone que se ha reducido el tiempo efectivo disponible por hoja entre un 30% y un 40% pese a mantenerse la misma duración total del ejercicio, fijada en 180 minutos. «Esto implica una exigencia mucho mayor de ritmo, comprensión y rapidez», lamenta. El número de preguntas, no obstante, es el mismo que en ediciones anteriores del SES y en otras especialidades, un total de 152.

La aspirante señala que, además, esta situación que considera «injusta» se da en un contexto de grave escasez de médicos de familia, «donde la mayor parte van a quedar desiertas si no se facilita un acceso razonable. No tiene sentido que el examen sea muchísimo más difícil que en las ediciones de 2022 y 2018 y mucho más difícil que en comunidades autónomas vecinas», lamenta. Se refiere en este caso a Andalucía, donde la prueba selectiva contaba con una extensión total de 34 páginas o una media de 5,29 minutos por página, según los cálculos de la opositora.

«El proceso selectivo debe garantizar equidad, transparencia y proporcionalidad; este agravio comparativo merece estudiarse».