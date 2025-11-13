Unas 200 explotaciones avícolas de Extremadura deberán confinar a sus aves de cría

Como bien dice el refrán, mejor prevenir que curar. El Ministerio de Agricultura ha decretado el confinamiento, a partir de este jueves, de todas las aves de corral que se crían al aire libre en España, de manera preventiva ante el riesgo de que pueda aumentar la propagación de la gripe aviar. Hasta el momento, la Junta de Extremadura ha confirmado que en la región se han detectado ochos focos en especies silvestres, pero ninguno en explotaciones de aves de corral.

El secretario general de UPA-UCE Extremadura, Ignacio Huertas, informa a este diario de que en el territorio extremeño hay unas 200 explotaciones avícolas profesionales, además de numerosas granjas familiares que mantienen aves para autoconsumo. “Es un sector pequeño, pero con presencia en muchos pueblos, por lo que esta medida afecta a todos”, sostiene el dirigente de la organización, al tiempo que reclama “prudencia, precaución y cumplimiento estricto de los protocolos”.

No especular

En esta línea, subraya la importancia de seguir las medidas establecidas por la administración, recordando que se trata de una enfermedad “que preocupa” y que puede tener graves consecuencias económicas si no se controla adecuadamente. Asimismo, hace un llamamiento a evitar la especulación en los precios, advirtiendo que “si los precios se disparan de forma injustificada, los consumidores podrían dejar de comprar productos avícolas, lo que dañaría aún más al sector”.

Por otra parte, Huertas traslada un mensaje de tranquilidad a los consumidores, garantizando que “no llegará ningún producto de un animal enfermo a los lineales de los supermercados”. Según ha explicado, las granjas están sometidas a “estrictos controles sanitarios y de calidad”, lo que hace “muy improbable” que un producto contaminado entre en la cadena alimentaria. Por último, insiste en la necesidad de reforzar la investigación para desarrollar una vacuna eficaz contra la gripe aviar.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, pidió ayer a la ciudadanía que no se acerque a las aves que encuentren muertas, aunque precisó que, con un contacto puntual, no suele haber riesgo de contagio. "Lo único que hemos hecho es aplicar el protocolo que ha establecido el Ministerio de Agricultura. Este año tuvimos un problema en un foco, pero se solucionó rápidamente y no hemos vuelto a tener ningún foco de aves de cría más", apostilló.

La orden

Según el ministerio, desde el pasado mes de julio se han notificado en España 14 focos de gripe aviar, cinco en cautivas y 68 en aves silvestres, todos ellos pertenecientes al subtipo H5N1. En concreto, en una orden publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se establece el confinamiento de las granjas avícolas al aire libre en cualquiera de los métodos existentes de cría, incluidas las explotaciones ecológicas y las de autoconsumo o en las que se produzcan huevos o carne para su venta directa al consumidor final.

Cabe destacar que cuando no se pueda confinar la granja, las autoridades podrán autorizar la colocación de telas pajareras o cualquier otro dispositivo que impida la entrada de aves silvestres, y siempre que se alimente a las aves en el interior de las instalaciones o en un refugio que impida la llegada de aves silvestres y su contacto con los alimentos o el agua destinados a las aves de corral.

Más prohibiciones

Entre otras cuestiones, la orden prohíbe la cría de patos y gansos con otras especies de aves de corral, dar agua a las aves cautivas que proceda de depósitos a los que puedan acceder las aves silvestres, así como las concentraciones de aves en cualquier certamen ganadero, muestra o exhibición. En este último caso, las autoridades competentes de las comunidades y las ciudades autonómicas podrán valorar su autorización.

El ministerio explica que durante las últimas cuatro semanas se ha incrementado “notablemente” el número de focos en aves de corral y silvestres notificados en los países del centro y norte de Europa, territorios desde los cuales un gran número de aves migratorias se desplazan hacia España con la llegada del invierno. Por ello, considera que existe un “claro riesgo de contagio” desde las aves silvestres a las explotaciones en que la cría se realiza al aire libre, lo que ha llevado a implantar un confinamiento preventivo.