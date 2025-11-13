Extremadura estrena la vacuna contra el VRS en mayores: "La mejor manera de que no nos pase nada es vacunándonos"

Con la calma habitual de saber que están en casa, en el lugar donde residen, pero con la impaciencia de quien necesita ser cuidado, esperaban su turno decenas de mayores del Centro Residencial Cervantes, de Cáceres, a las puertas del salón de actos reconvertido por unas horas en centro de vacunación.

Hace un mes ya pasaron por allí para ponerse dos vacunas, la de gripe y la de covid (esta última en menor número), pero esta mañana tocaba estrenar una nueva, la que les protegerá del Virus Respiratorio Sincitial (VRS), con ganas y pocas reticencias. «Yo me pongo todas las que nos traen, las vacunas son una cosa buena. Somos mayores, no queremos que nos pase nada y la mejor manera es vacunándonos, que a lo mejor nos puede pasar también, pero no será porque no hayamos puesto medidas», cuenta Mimi González, de 88 años, mientras espera en la entrada.

FOTOGALERÍA | Los mayores extremeños se vacunan del VRS /

Es la primera vez que el Servicio Extremeño de Salud (SES) está inmunizando a los mayores frente a este virus causante de enfermedades respiratorias, como bronquiolitis o neumonías, que pueden causar estragos en los sistemas inmunes más debilitados. Hasta ahora se inoculaba solo en edad pediátrica, pero este año está llegando por primera vez a los mayores de 60 años que están institucionalizados.

«La facilidad de que se propaguen el VRS en una residencia y la inmunosupresión que causa la senectud hace que los mayores sean una población más frágil y con más probabilidad de tener morbimortalidad por este virus», explica Inés Aguilar, enfermera del Centro de Salud San Jorge, que se desplazó esta mañana junto a otras compañeras hasta el centro residencial.

«Yo me la he puesto porque creo que es buena para el sistema respiratorio y porque mi nieta, que estudia tercero de Medicina, me ha dicho que me vacune. Lo veo bien porque aquí somos muchos mayores. La de la gripe me la pongo desde hace muchos años y casi no me entero de los resfriados cuando antes me los cogía fatal», señala Leandro Jiménez, de 82 años, que solo ha declinado la vacuna del covid: «bastantes de esas nos hemos puesto ya», añade.

Respuesta mayoritaria

La respuesta de los residentes a esta nueva vacuna fue mayoritaria. «De los 130 usuarios que tenemos solo ha habido 20 personas que no se han querido vacunar y están en su derecho», cuenta Ana Rasero, la directora de la residencia cacereña, que achaca a la incertidumbre, al miedo y al desconocimiento sobre si tendrán efectos secundarios las negativas, «aunque alguno ya me ha dicho que se espera al próximo año».

Rasero reconoce que están muy habituados a la vacuna de la gripe, que se pone el 95% del centro, pero que con esta nueva dosis han tenido que hacer más pedagogía: «les hemos explicado para qué era y por qué se iba a poner por primera vez antes de que firmaran sus consentimientos. Para nosotros es importante, todo lo que sea falta de protección se convierte en enfermedades y no queremos que estén malitos, son muy vulnerables».