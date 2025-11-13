"No hay excusa": la Junta de Extremadura redobla la presión para prorrogar la vida de la central de Almaraz

La pelea continúa. El Partido Popular no ha conseguido detener la cuenta atrás del cierre de las nucleares en el Congreso de los Diputados eliminando la fecha de clausura de Almaraz, pero en la Junta de Extremadura se sigue batallando. Y la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, ha aprovechado su participación en el II Observatorio de la Energía, del diario digital El Español, para defender la prórroga de la vida de la nuclear extremeña.

Así, Morán ha lanzado un contundente "no hay excusa" y ha recordado que las empresas propietarias ya registraron su propuesta para prorrogar la vida útil de la central; e igualmente, ha remarcado que "en la sociedad extremeña hay un sentimiento mayoritario y una conciencia colectiva de que la nuclear es una energía imprescindible, toda vez que los expertos apuestan por ella y Europa apuesta por ella".

Por todo ello, desde el Ejecutivo extremeño se mantiene "una exigencia técnica y económica" y ha instado al Gobierno de España "a replantearse el calendario de cierre porque ya no tiene excusas y obcecarse en su clausura es capricho ideológico alejado del sentido común". Y, en esta argumentación, la consejera ha subrayado que desde la Junta se defiende el mantenimiento de todas las plantas nucleares y que no significa el rechazo del desarrollo de la energía renovable. "Todo lo contrario, modelos absolutamente compatibles. El mix energético extremeño está conformado 50-50 por renovables y nuclear, algo que da muestras de que ambas energías pueden convivir y desarrollarse".

Combinación energética

En esta compatibilidad, Mercedes Morán ha resaltado el papel de Almaraz porque "puede ofrecer una plataforma de respaldo que reduzca el riesgo de restricciones en periodos críticos y evite recurrir a soluciones más contaminantes y caras para el sistema eléctrico".

Y, en esta combinación energética, Extremadura juega un papel protagonista porque "no solo aporta recursos, sino que también puede ofrecer soluciones estratégicas al desafío de asegurar suministro, competitividad e industria en España". "Nuestra región dispone de radiación, suelo disponible y tejido industrial capacitado para impulsar el despliegue de renovables, pero también para atraer valor añadido: fabricación de módulos y baterías, almacenamiento, hidrógeno verde y centros industriales con demanda energética intensiva".

Pero, también ha advertido, que la comunidad autónoma extremeña no se conforma con "producir energía, también queremos transformarla, queremos ir mucho más allá y que el valor añadido se pueda quedar también en nuestra tierra". "De ahí nuestra insistencia en contar con la potencia energética suficiente para desplegar industria y proyectos económicos que ahonden en el camino del desarrollo y crecimiento que ha emprendido nuestra región en los últimos dos años y medio".

A este respecto, ha solicitado al Gobierno que debe atender las alegaciones que plateará Extremadura como incluir Expacio Navalmoral en la planificación energética con horizonte 2030 porque, si bien en el "documento inicial se han atendido varias peticiones de la región, hay otras como la citada que son muy necesarias".