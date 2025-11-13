21D: Elecciones en Extremadura
El PSOE federal inicia su desembarco en Extremadura: el ministro Óscar López respaldará a Gallardo en Coria
El candidato socialista destaca la renovación de sus listas a la Asamblea, que incluyen "perfiles para gobernar"
Tras una reunión con la Creex, propone un plan de choque para "recuperar la confianza empresarial"
El ministro de Transformación Digital y secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, inicia el desembarco del PSOE federal en la campaña extremeña para el 21D. López arropará este viernes a Miguel Ángel Gallardo en un acto público en el Palacio Ducal de Coria, después de que el temporal obligara la pasada semana a aplazar al miércoles 19 de noviembre la primera visita de Pedro Sánchez a Extremadura.
Dentro de su agenda de precampaña, Gallardo mantendrá mañana una reunión con la Asociación de Empresarios de Coria y Comarca (ASECOC) y posteriormente, a las 19.30 horas, ofrecerá un mitin junto a Óscar López. Mientras tanto, este jueves el candidato socialista ha querido lanzar un "mensaje de esperanza" frente al "politiqueo" al que a su juicio se han dedicado el PP y Vox en esta legislatura. "El desgaste del electorado no está en el PSOE, sino en el ruido del PP y Vox", ha dicho.
Renovación de listas
Gallardo ha reivindicado la renovación como uno de los ejes de las listas con las que el PSOE concurrirá a la Asamblea. Las candidaturas, que se presentaron ayer, están conformadas por personas "con ilusión, con experiencia" y también con perfiles jóvenes que, en sus palabras, "tienen ganas de aportar lo que la sociedad demanda" para avanzar hacia una Extremadura ambiciosa.
El candidato ha insistido en que las candidaturas socialistas buscan reflejar a una sociedad extremeña activa y que representan "una apuesta clara por perfiles para gobernar", combinando experiencia e innovación. También ha subrayado que el PSOE ha sido el primer partido en hacer públicas sus listas, lo que demuestra que el aparato orgánico está perfectamente engrasado para la cita electoral.
Reunión con la patronal extremeña
El líder socialista ha mantenido este jueves una reunión con la Confederación Regional Empresarial Extremeña (Creex) en la que ha analizado la situación económica y social que atraviesa la región y ha trasladado su compromiso de "recuperar la estabilidad que el Gobierno del PP de Guardiola ha destruido en solo dos años y medio de legislatura".
Gallardo ha recordado que Extremadura tenía estabilidad antes de la llegada de Guardiola, y gracias a ello "se creaban 10.000 empleos al año, se firmaban acuerdos con empresarios y sindicatos y llegaban inversiones internacionales de primer nivel".Sin embargo, ahora todo eso se ha perdido. "El resultado es evidente: conflictos laborales, huelgas entre los profesionales públicos, desconfianza de los inversores y una parálisis total de los grandes proyectos industriales", afirma.
Plan de actuación
Para Gallardo, Extremadura ha pasado de ser un territorio con rumbo claro a una comunidad "sin dirección, gobernada a golpe de ocurrencia". Por ello, de cara al 21D ha planteado la puesta en marcha un plan de actuación inmediato para recuperar la confianza empresarial y el impulso industrial de Extremadura con tres ejes fundamentales: recuperar la concertación social con empresarios y sindicatos, volver a atender a las empresas y cooperativas y retomar y asegurar los grandes proyectos industriales.
