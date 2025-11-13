Rocío, la mamá atómica que revoluciona las redes sociales con sus recetas "para primero de infantil"

Rocío, conocida en redes como @mamaatomica, es una creadora de contenido cacereña que ya ha conquistado con su forma real, sencilla y divertida de conocer la cocina. Aunque comenzó su aventura en las redes sociales en febrero de este mismo año, su comunidad ya supera los 200.000 seguidores, una gran familia de madres y padres 'atómicos' que buscan dar lo mejor a su familia y comer de forma equilibrada. En su cocina mandan las recetas de toda la vida, hechas con mimo, tradición y sabor.

La cacereña logra que la cocina sea más accesible que nunca, explicando cada receta, como ella misma dice "para primero de infantil". Su naturalidad, cercanía y la gracia que la caracteriza la convierten en una gran comunicadora, capaz de hacer que incluso quienes nunca se habían animado a cocinar disfruten entre fogones. "Mucha gente que nunca ha cocinado, está cocinando ahora con mis vídeos. Todos los días recibo mensajes de gente que se ha atrevido a hacer alguna receta más elaborada y las han bordado, porque lo han hecho paso a paso tal y como lo explico en mis vídeos".

Un crecimiento exponencial

Aunque su cuenta se ha convertido en un fenómeno, su historia comenzó hace menos de un año. "En Instagram empecé en febrero. Siempre he tenido mucha pasión por la cocina, y cuando me fui a vivir a Roma, estaba de excedencia y bastante aburrida. Pensé en grabar vídeos de cocina, que es lo que realmente me gusta", explica Rocío. Antes ya había tenido un primer intento con un blog llamado 'Con rímel y pimienta', pero reconoce que "era insostenible con mi trabajo y lo dejé".

En Roma grabó su primer vídeo y lo subió a TikTok. "Funcionó muy bien, incluso me llamaron para participar en la 13ª edición de MasterChef, y ahí dije: oye, a ver si se me va a dar bien esto de hacer vídeos de cocina". A partir de entonces, comenzó a ser constante. Al regresar a España, sus compañeras de trabajo le pedían las recetas de las comidas que llevaba, y ella respondía: “Entrad en TikTok, que las tengo publicadas en mi perfil”. Al principio dudaba de que su contenido funcionase en Instagram porque, según afirma, “considero que no soy nada aesthetic, mis recetas son 'viejunas' y me gusta explicarlas paso a paso”.

El primer vídeo que subió a Instagram fue un brunch que preparó con sus amigas el día de su cumpleaños. "Gustó muchísimo. Así que continué siendo constante también en esta plataforma y, en un mes, ya tenía más de 20.000 seguidores. Este mes he tenido más de ocho millones de visualizaciones en mi cuenta", señala orgullosa.

A pesar de su éxito, Rocío prefiere mantenerse fiel a su esencia. "Soy muy celosa de mi intimidad. No soy influencer, soy una madre. Mi público sabe que estoy casada y que tengo dos niñas, pero no las sobreexpongo. Mi cuenta no gira en torno a la infancia, sino a la cocina", afirma. Su pasión por lo que hace se refleja en cada plato: "Si estoy feliz, cocino; si estoy triste, cocino. La emoción es un ingrediente más de mi perfil".

Recetas para todos los niveles

La clave de su éxito reside en su sensillez. "Yo lo explico todo para primero de infantil, mi fin es que gente que nunca ha cocinado aprenda a hacerlo". Explica sus recetas paso a paso, desde lo más básico, pese a que la duración de sus vídeos sea superior a la media de Instagram. Con estas publicaciones ligeramente más extensas que la mayoría, Rocío consigue que sus seguidores no tengan miedo a estar entre fogones.

Su tierra, siempre presente

Entre las recetas que comparte en redes, abundan las de raíces extremeñas: "son recetas de mi infancia, las que yo he comido en casa porque las cocinaba mi abuela y mi madre: las patatas con bacalao, las migas extremeñas, los muchachinos con chaleco..." enumera Rocío. Aunque ha vivido en diferentes ciudades, incluso en el extranjero, asegura que sus raíces están en Extremadura "son platos que se comen exclusivamente allí".

Aun así, le gusta incorporar su propio sello a las recetas tradicionales. El Pimentón de La Vera está siempre presene en sus platos: "se lo echo a todo, es mi seña de identidad, por eso utilizo el emoticono de la pimienta en redes sociales", confiesa. También disfruta combinando diferentes especias e ingredientes que no apaecen originalmente en las recetas "para darles un toque actual", sin perder la esencia.

Otros lugares también han dejado huella en su cocina. La gastronomía italiana también está presente en el perfil de Mamá Atómica: "Cocino mucha pasta, es otro de los puntos fuertes de mi perfil. Al vivir allí aprendí mucho de su gastronomía, que es muy diferente a la nuestra. Cada plato de pasta es súper nutritivo, porque le añaden muchas verduras, carnes magras y pescados, lo que potencia el sabor sin añadir ningún aditivo", confiesa.

Comer bien para vivir mejor

La creadora de contenido defiende la importancia de una alimentación equilibrada en el día a día. "Si tú comes bien, tu día se ha arreglado". Su secreto es la planificación: cocina por las noches para tener lista la comida al mediodía.

Es una firme detractora de los alimentos procesados. "En mi casa no entra ningún procesado", y tiene clara su postura: "No tengo demonizado el azúcar. Mis hijas comen una cocina equilibrada. Que les haga un bizcocho con todos sus ingredientes, incluido el azúcar, hace que tenga un valor nutricional alto. El problema es el abuso, no el ingrediente en sí", defiende. "Antes se comían dulces, pero con sensatez y cabeza. Ahora hay demasiados productos procesados."

Rocío es celíaca, y esto no le ha impedido disfrutar de la cocina. "Aunque tengas una intolerancia alimentaria, puedes comer de todo", explica. Se identifica con la cocina de guiso, "porque al final no lleva gluten".

Menús completos para familias reales

Una guía para facilitarle la tarea a sus seguidores: Rocío elabora menús diarios. Destaca las claves para que un menú sea lo más completo posible: "Siempre incluyo verduras de primero, ya sea un potaje, una crema o unas legumbres. De segundo, una proteína, ya sea carne o pescado guisado de cualquier forma", explica. Sus menús están pensados para poder prepararse con antelación y mantenerse perfectos hasta el día siguiente. "Es importante consumir legumbres al menos dos veces por semana. Es una cocina económica, saludable y sin gastar un dineral", añade.

Aunque las redes están llenas de creadores gastronómicos, Rocío lanza una reflexión: "Cocinar está de moda en redes sociales, pero no en la vida real. La mayoría de madres y padres no tienen tiempo, y ya no se cocina en las casas. Se está perdiendo la cocina tradicional".

Un futuro recetario para 'atómicos'

La cacereña tiene un proyecto ambicioso entre manos: un recetario familiar. "Me gustaría sacarlo el Día de la Madre. Me llamo Mama Atómica porque soy madre, y para mí lo más importante es darle lo mejor a nuestros hijos". Un libro pensado para madres y padres trabajadores, deportistas, taxistas por las tardes que llevan a los niños a las extraescolares, que quitan piojos y hacen de todo, pero no renuncian a ofrecer lo mejor en la mesa, 'atómicos' en toda regla.

"Quiero que el libro sea una guía desde la base: cómo hacer un buen caldo, un puré o un sofrito, que son la esencia de la gastronomía española. Gracias a mi agencia, este proyecto se está gestionando, y me gustaría que en 2026 la gente pueda disfrutar del recetario de Mama Atómica", adelanta.