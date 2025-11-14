Activado el plan de emergencia por inundaciones en el norte de Extremadura: "Estamos asustados. Llueve muchísimo"

La Junta de Extremadura ha activado a las 23.15 horas de este jueves la fase de emergencia del Plan Especial de Protección Civil de Riesgo de Inundaciones para Extremadura (Inuncaex) en situación operativa 1 en las comarcas del norte de la provincia de Cáceres. La medida se toma ante la previsión de un riesgo extremo de lluvias en las próximas horas.

La Consejería de Presidencia, Interior y Diálogo Social informó que, como parte de la activación, se ha procedido al envío de una alerta ES-Alert a la población de la zona afectada a las 23.38 horas, con el objetivo de informar a los ciudadanos sobre la situación de riesgo.

Alerta recibida por los vecinos. / EL PERIÓDICO

Además, se ha notificado la activación del plan Inuncaex a los alcaldes, los equipos de intervención y todos los coordinadores de Protección Civil de la zona.

Preocupación entre los vecinos

Esta alerta a sorprendido a los vecinos del norte de Cáceres, que ya estaban en la cama o a punto de irse a dormir. En La Vera, la preocupación es máxima. "Estamos asustados. Llueve muchísimo", se lamenta un vecino de la zona.

Por otro lado, el punto crítico a esta hora puede encontrarse en Navaconcejo, ya que el río Jerte a su paso por esta localidad va con el caudal muy elevado y con riesgo de desbordamiento.

Primera reunión

Está prevista una primera reunión del Centro de Coordinación Operativa (CECOP) del Plan Inuncaex a las 00.30 horas para coordinar las acciones.

La Junta de Extremadura se mantiene en alerta, siguiendo de cerca los datos hidrológicos a través de la red SPIDA y la información sobre el caudal de los ríos proporcionada por la Confederación Hidrográfica del Tajo.

Los medios y recursos de la Junta, junto con los de otras administraciones, ya están movilizados y continúan trabajando para minimizar el impacto que esta emergencia pueda tener en la población, sus bienes y el medio ambiente.

Estado de los ríos

Por otro lado, este es el estado del caudal de los ríos en la zona que se encuentra por encima del caudal de alerta, según la Confederación Hidrográfica del Tajo: