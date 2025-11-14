La borrasca Claudia en la región
Noche de peligro en el norte de Extremadura: el río Jerte estuvo a 20 centímetros de desbordarse en Navaconcejo
La presa de Jerte está desembalsado, según el consejero de Presidencia, Abel Bautista, quien anuncia que se mantiene la situación operativa 1 del Inuncaex en el norte extremeño
No ocurrió nada, pero se vivieron momentos críticos. La borrasca Claudia descargó agua en el norte de la provincia de Cáceres provocando la subida del caudal de los ríos, además de causar inundaciones. Por ello, la Junta de Extremadura activó las 23.15 horas de este jueves la fase de emergencia del Plan Especial de Protección Civil de Riesgo de Inundaciones para Extremadura (Inuncaex) en situación operativa 1 en las comarcas del norte extremeño.
No obstante, los momentos de máxima tensión se vivieron en la población jerteña de Navaconcejo. Según ha explicado el consejero de Presidencia, que presidió anoche la reunión del Cecop, Abel Bautista, "el río Jerte estuvo a 20-30 centímetros de desbordarse a su paso por Navaconcejo". Ante tal situación, y según el responsable, se decidió por un proceso de vigilancia sobre el terreno y a través de las cámaras ubicadas en la zona y "se optó por enviar a los bomberos de la Diputación Provincial de Cáceres (Sepei)".
La presa de Jerte está desembalsando
En algunas de las localidades afectadas se recogieron hasta 159 litros por metro cuadro. Esta abundancia ha obligado a abrir las compuertas de la presa de Jerte para aliviar su capacidad. "El desembalse supone una especial incidencia en ese punto. Además, se mantendrá la situación operativa 1 del Inuncaex por la previsión de lluvia que alcanzará hoy entre 40 y 60 litros por metro cuadrado, y mañana 100. No son niveles muy altos, pero llueve sobre mojado y arrastra aguas abajo", subraya el consejero.
Noche muy movida
Igualmente, Abel Bautista ha reconocido que la noche "ha sido muy movida", aunque se ha mostrado aliviado porque no hay que lamentar incidentes graves, "más allá de roturas de árboles, caídas de ramas, piedras en la calzada e inundaciones por no mantener limpios los desagües.
No obstante, y aunque la previsión para las próximas horas es más benigna, el consejero de Presidencia ha recomendado a la ciudadanía no salir; si llueve torrencialmente, situarse en zonas elevadas. "Para mañana, se mantiene la alerta naranja en las comarcas del norte de Cáceres. Habrá que estar atentos".
