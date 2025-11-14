Claudia no se mueve: así afectará la borrasca a Extremadura durante todo el fin de semana

La borrasca Claudia, el tercer temporal con nombre propio de la temporada otoño-invierno, permanece estacionaria sobre Extremadura. Según Marcelino Núñez, responsable de AEMET en la región, la sucesión de frentes dejará lluvias continuas durante todo el fin de semana. "No serán precipitaciones intensas y cortas en el tiempo, pero el riesgo persiste porque son lluvias constantes". Con el suelo saturado —hasta 120 litros por metro cuadrado acumulados en el norte de Cáceres entre jueves y viernes—, este sábado podrían registrarse picos de 80 litros y el domingo alrededor de 60 litros por metro cuadrado, según avance el tren de frentes asociado a Claudia.

¿Por qué se activó el aviso rojo en el norte de Cáceres?

Aunque el impacto de Claudia fue especialmente intenso en el norte cacereño, no se trató de una única tromba en poco tiempo. El aviso rojo se activó al superarse los 120 litros/m² en 12 horas y al mantenerse la previsión de lluvias continuadas hasta las seis de la mañana. Entre las 00.00 del 12 de noviembre y las 12.30 del viernes 14, destacan los 182,6 litros en Tornavacas, 150 litros en Piornal y 140 litros en Garganta la Olla, según datos de AEMET.

Acumulaciones de agua registradas hasta el viernes a mediodía / Ilustración creada con IA

La orografía, clave para amortiguar los efectos de Claudia

La orografía abrupta del norte de Extremadura, con valles y gargantas, ayudó a evitar consecuencias más graves. El terreno en pendiente y la red hidrográfica mitigaron el impacto del agua recogida durante la madrugada del 13 y 14 de noviembre.

El desalojo de agua de la presa del Jerte responde a la necesidad de hacer hueco ante futuras lluvias, ya que los embalses muestran niveles altos tras “un buen año hidrológico”, explica Núñez.

¿Es habitual el comportamiento de una borrasca como Claudia?

El estancamiento de Claudia entra dentro de los patrones meteorológicos normales cuando se retiran los anticiclones y se abre un pasillo de oeste a este por donde entran las borrascan. Que permanezcan días centradas y estáticas también entra dentro de lo habitual.

El aviso rojo recordó a muchos la DANA de Valencia, aunque en aquel caso se trató de precipitaciones muy intensas en un periodo muy corto. En esta ocasión, la vigilancia temprana y la alerta emitida evitaron daños mayores. Los ríos contenían todavía el caudal creciente y se espera que siga aumentando durante el fin de semana.

Además, el sábado y domingo se sumará el viento, con avisos amarillos activados en Villuercas, La Siberia y el sur de Badajoz, donde las rachas pueden alcanzar los 70 km/h.

¿Que ya no haya aviso rojo significa que no hay riesgo?

No. Aunque el aviso rojo ha cesado, continúa el riesgo meteorológico mientras sigan activos los avisos. AEMET prevé que Claudia pierda fuerza y se desplace hacia el este a partir del lunes.

En el norte de Cáceres se ha activado de nuevo la alerta naranja, y aunque las lluvias serán menos intensas, podrán seguir acumulándose.

Niveles de aviso: qué significa cada uno

Nivel amarillo (riesgo bajo)

Riesgo moderado para bienes y personas vulnerables o en zonas expuestas. Se recomienda seguir la predicción actualizada.

Nivel naranja (riesgo importante)

Posibles daños graves para bienes y personas. Es necesario extremar precauciones y mantenerse informado.

Nivel rojo (riesgo extremo)

Peligro extraordinario con impacto muy grave o catastrófico. Se aconseja evitar desplazamientos y seguir estrictamente las indicaciones oficiales.