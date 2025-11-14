Los trenes de Extremadura pasan por el taller: vinilos para resistir el clima y las pintadas

Son 17 trenes de la serie 599 que circulan por la región para cubrir los trayectos de Media Distancia en la línea de Extremadura. Renfe los está sometiendo a una renovación integral de su imagen exterior. De hecho, los trabajos ya se llevan a cabo en los talleres de Cerro Negro (Madrid) mediante un proceso de vinilado. Las unidades se van poniendo en circulación de forma progresiva hasta completar los trabajos.

Renfe ha invertido más de 25.000€ en cada uno de los 17 convoyes hasta alcanzar una inversión total de 432.953€. Se trata de vinilo de alta calidad, "un material que aporta una función crucial de protección de la estructura del tren y la caja frente a la corrosión". Además, esta lámina protectora facilita la limpieza exterior del vehículo y la retirada de pintadas vandálicas, que se han convertido en un serio problema para el mantenimiento y la buena imagen de los trenes.

Vigilancia con IA y sanciones

El problema de las pintadas ha alcanzado tal dimensión que Renfe lo está atajando en el conjunto nacional con limpiezas exhaustivas (con un coste de millones de euros y miles de horas de trabajo), la vigilancia y la identificación de infractores (incluso con ayuda de IA) y la imposición de duras sanciones legales.

Por ello, tanto en la base de Cerro Negro como en el taller ferroviario de Badajoz se realizan diariamente labores de mantenimiento correctivo y preventivo para un mejor funcionamiento de los trenes.