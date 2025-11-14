Empleo
Irene de Miguel denuncia que “hay trabajadores públicos en Extremadura que no llegan ni al SMI”
La candidata de Unidas por Extremadura exige la equiparación retributiva y celebra que el Congreso frenara la enmienda del PP sobre el calendario nuclear
La candidata de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha expresado este viernes su “compromiso firme” con la equiparación salarial de los trabajadores públicos, denunciando que en la región “hay empleados que ni siquiera llegan al salario mínimo interprofesional”.
Desde la concentración convocada por USO a las puertas de Presidencia, De Miguel ha calificado esta situación de “insultante e indignante”.
“Los peor pagados y con más temporalidad del país”
La candidata ha defendido que la equiparación salarial es una cuestión de “pura justicia”, al recordar que los empleados públicos extremeños son los peor retribuidos y los que más temporalidad sufren a nivel estatal.
Según ha señalado, esta precariedad recae especialmente en quienes desempeñan las labores más duras y esenciales, como el cuidado de mayores, la atención a personas con discapacidad o la limpieza.
“Es de recibo que cobren lo mismo que en otras comunidades por hacer el mismo trabajo”, ha insistido.
Enmienda del PP sobre Almaraz
En otro orden de cuestiones, De Miguel ha valorado positivamente que el Congreso de los Diputados no aprobara la enmienda del Partido Popular para derogar el calendario nuclear.
Ha celebrado que “las trampas al PP no le salgan bien”, al considerar que incluir esa enmienda en la Ley de Movilidad Sostenible era “una trampa”.
“Era el truco del almendruco —ha advertido—, y no es responsable votar el cierre de Almaraz sin criterios científicos”.
Exigir soluciones reales para la comarca
- De Miguel ha reclamado que se dejen a un lado los intereses partidistas en torno a la central nuclear y se trabaje en lo que considera verdaderamente urgente: unas prejubilaciones dignas para los trabajadores, y un plan de empleo ligado al desmantelamiento de la planta.
Ha recordado que en otros territorios, las fases de desmantelamiento han generado incluso más empleo que la propia actividad de la central en funcionamiento.
