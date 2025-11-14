Óscar López critica a Guardiola por «seguir» a Ayuso: «convierte derechos en negocios»

Que las elecciones extremeñas se están jugando en clave nacional, como avanzadilla del maratón de urnas que está por llegar en los dos próximos años, es ya una evidencia. Líderes de peso de los partidos se han sucedido desde los primeros actos de precampaña en la región, y el nombre de ‘Extremadura’ está en boca de congresistas y senadores, de las ejecutivas de las principales formaciones, de los informativos nacionales...

El ministro de Transformación Digital y secretario general del PSOE de Madrid, Óscar López, ha sido en la noche de este viernes la punta de lanza del desembarco del PSOE nacional en la región. Tras él vendrá Pedro Sánchez el próximo miércoles, y posteriormente una lista de altos cargos. López ha arropado en Coria a Miguel Ángel Gallardo durante un acto público en el Palacio Ducal de Coria. Y lo ha hecho con el espíritu que muy probablemente repetirán todos los partidos en esta campaña: defensa de la gestión de su candidato en Extremadura con críticas a los contrincantes en clave regional…, y por supuesto nacional.

Esfuerzo "venido abajo"

Óscar López ha puesto el acento en Guardiola, por haber «presentado como referencia el modelo de Ayuso». «Todo el esfuerzo hecho en esta tierra por la sanidad, la educación, la dependencia y la igualdad de oportunidades se ha venido abajo, porque en el modelo de Ayuso se privatiza y se convierten los derechos en negocios», ha dicho el ministro.

Por ello, «el que haya elecciones es una gran oportunidad para parar el experimento de Guardiola», ya que, ha advertido López, «una vez que se recortan los derechos, es mucho más difícil revertirlos». Ha pedido a la militancia que se movilice y que se «cuente a la gente que hay elecciones y lo que se pone en juego, que son los derechos, y dependen de que Miguel Ángel Gallardo sea presidente después del 21 de diciembre».

«Una vez que se recortan los derechos, es mucho más difícil revertirlos» Óscar López — Ministro y secretario general del PSOE de Madrid

López, uno de los principales hombres de confianza de Pedro Sánchez, ha incidido en que «Extremadura necesita gobiernos que crean en lo público, no en quienes lo ponen en riesgo». Y por ello, el ministro ha afirmado durante su intervención que «si esto es Extremadura y esto es el PSOE, vamos a ganar las elecciones porque es lo que sabemos hacer. El PSOE es el gran partido de Extremadura».

Gallardo llama a la movilización

También el candidato socialista a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Gallardo, ha reclamado la movilización social ante las elecciones del 21 de diciembre y ha advertido que la región «no puede volver a convertirse en una tierra de segunda» bajo las políticas del Partido Popular.

Gallardo, arropado además por cargos socialistas como Lara Garlito, número 2 por la provincia de Cáceres, ha explicado que no quiere que «Extremadura coja el camino de Madrid y termine todo privatizado», y ha recordado que Isabel Díaz Ayuso visitó Coria en febrero para firmar con Guardiola lo que ha definido como «el protocolo de la privatización». Ha señalado que ese acuerdo ha marcado una hoja de ruta que ya ha tenido efectos en la sanidad, «donde la salida de profesionales, el incremento de las listas de espera y el aumento de las quejas ciudadanas han evidenciado el deterioro de un sistema que antes era uno de los mejores valorados por la población».

El candidato socialista también ha denunciado que, en el ámbito de la dependencia, la Junta ha situado a responsables procedentes del sector privado, «lo que ha generado un tratamiento desigual entre residencias públicas y privadas». Ha lamentado igualmente que «en educación se hayan rechazado fondos destinados a la creación de aulas de 0 a 3 años en el mundo rural, renunciando a una oportunidad clave para garantizar igualdad de oportunidades».

Una “enorme irresponsabilidad”

Gallardo ha afirmado que las elecciones «suponen una enorme oportunidad fruto de una enorme irresponsabilidad, la de Guardiola, de convocar elecciones», y ha subrayado que esta cita «nos da la oportunidad de recuperar la sanidad, la educación, la dependencia y, sobre todo, la dignidad de esta tierra».

Ha insistido en que Extremadura «ya no es la de Los Santos Inocentes, no queremos ser conejillos de Indias de nadie y menos de Feijóo», y ha considerado injustificado que el PP haya convocado elecciones en Extremadura mientras se ha negado a dar ese paso en comunidades como Valencia. «Lo hacen porque no nos respetan, les importa poco Extremadura y por eso hay que decir alto y claro que con nuestra dignidad no se juega».

«Ya no es la tierra de Los Santos Inocentes, no somos conejillos de Indias de Feijóo» Miguel Á. Gallardo — Candidato del PSOE a la Presidencia de La Junta

El líder socialista ha destacado que «nunca ha habido tantos recursos para invertir en Extremadura gracias al Gobierno de España y nunca hemos tenido tampoco un gobierno tan torpe en Extremadura». Ha acusado a Guardiola de desperdiciar oportunidades históricas, beneficiando «solo a los de siempre, a los ricos», y ha afirmado que «cuando a Guardiola se le ha acabado la herencia del PSOE, se le ha acabado lo que tenía que ofrecer a Extremadura».

Gallardo ha asegurado que el actual Gobierno regional «ha protagonizado dos años y medio de recortes de derechos y ha llevado a Extremadura a tener menos oportunidades para el mundo rural». Finlamente, ha insistido en que los gobiernos de la derecha «siempre han sido anecdóticos en Extremadura y siempre se han basado en el engaño; lo ha hecho Monago y ahora Guardiola».