La borrasca azota Extremadura
Pedro Sánchez, preocupado por las intensas lluvias en Cáceres y Ávila
El presidente del Gobierno pide precaución a la ciudadanía a través de su cuenta en X
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, traslada su preocupación por la situación que se vive en el norte de Extremadura, en Ávila y el Sistema Central con las intensas lluvias de esta noche.
A través de su cuenta en X ha mostrado su intranquilidad: "Estamos muy pendientes de las intensas lluvias en las provincias de Ávila, Cáceres y en el Sistema Central".
Y recomienda que se "eviten desplazamientos innecesarios y sigan las indicaciones de los servicios de emergencia". Con unn "mucha precaución" ha concluido su mensaje.
