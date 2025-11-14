Pedro Sánchez, preocupado por las intensas lluvias en Cáceres y Ávila

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, traslada su preocupación por la situación que se vive en el norte de Extremadura, en Ávila y el Sistema Central con las intensas lluvias de esta noche.

A través de su cuenta en X ha mostrado su intranquilidad: "Estamos muy pendientes de las intensas lluvias en las provincias de Ávila, Cáceres y en el Sistema Central".

Y recomienda que se "eviten desplazamientos innecesarios y sigan las indicaciones de los servicios de emergencia". Con unn "mucha precaución" ha concluido su mensaje.