Más presión para el bolsillo extremeño: sube la comida y las facturas de la casa

No hay piedad para el asalariado normal y corriente. Mucho menos para que no puede acceder a un sueldo. Los precios han vuelto ha subir el pasado octubre en Extremadura y lo han hecho además en sus tres vertientes posibles: un 2,7% respecto a octubre de 2024 (interanual), un 0,9% respecto a septiembre de 2025, y un 2,3% en lo que va de año.

Así lo indica el Índice de Precios de Consumo (IPC) de octubre, dado a conocer este viernes con sus datos definitivos por el Instituto Nacional de Estadística. Si se tiene en cuenta sólo la variación mensual, octubre marca un nuevo repunte tras las bajadas de julio, agosto y septiembre, que a su vez supusieron un alivio tras diez meses de subidas continuadas de precios en Extremadura.

Por sectores, en los que más subieron los precios en Extremadura respecto al mismo mes del año anterior fue en vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, un 11,1% más que en octubre de 2024 (+0,3 puntos respecto a la tasa interanual anotada el mes anterior); bebidas alcohólicas y tabaco, un 4,5% más (+0 puntos); restaurantes y hoteles, un 3,4% más (-0,8 puntos) y enseñanza, un 3,2% más (+0,9 puntos).

En el lado contrario, dónde más cayeron en tasa interanual los precios fue en vestido y calzado, un -3,2% (-4,2 puntos respecto a la tasa del mes precedente); ocio y cultura, un -1,5% (-0,4 puntos), las dos únicas categorías en las que se redujeron.

Escalada nacional

En el conjunto del país, el Índice de Precios de Consumo elevó su tasa interanual en octubre una décima, hasta el 3,1%, su nivel más alto desde junio de 2024, debido a la subida de los precios de la electricidad, según los datos del INE.

Con este repunte de una décima en el décimo mes del año, el IPC interanual encadena dos meses consecutivos de ascensos después de que en septiembre subiera tres décimas, hasta el 3%.

El organismo ha explicado que el incremento del IPC en octubre se debe a que los precios de la electricidad subieron más que en igual mes de 2024.

Por su parte, el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha destacado que la tasa interanual del 3,1% registrada en octubre está en línea con la de septiembre, que fue del 3%, "y se explica principalmente por las subidas de la electricidad, de los vuelos internacionales y del transporte en tren". Estas subidas, ha añadido Economía, se compensaron, en parte, por la bajada de los paquetes turísticos y de los carburantes.