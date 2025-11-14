Sanidad
El SES amplía una semana más la vacunación de tarde sin cita previa contra la gripe y la Covid-19
Durante las dos jornadas vespertinas de esta primera semana se han vacunado un total de 4.296 personas
El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha ampliado una semana más la vacunación contra la gripe y Covid-19 en horario de tarde y sin cita previa en las ocho Áreas de Salud de Extremadura. La atención se ofrecerá el lunes 17 y el jueves 20 de noviembre en horario de 16:30 a 19:30 horas.
Los centros sanitarios que darán el servicio el lunes y el jueves son: CS La Data (Plasencia); CS Zona Centro (Cáceres); Hospital de Coria; CS de Navalmoral de la Mata; CS Urbano III (Mérida); CS San José (Almendralejo); CS de Villafranca de los Barros; CS Valdepasillas (Badajoz); CS de Montijo; CS Don Benito Este (Don Benito); y CS Villanueva Sur (Villanueva de la Serena).
En los centros de salud de Llerena y Zafra, la vacunación se ofrecerá exclusivamente el jueves día 20, también en horario de 16:30 a 19:30 horas.
Durante las dos jornadas de tarde de esta primera semana se han vacunado un total de 4.296 personas. Los interesados en acudir a esta vacunación por la tarde deben portar su DNI y tarjeta sanitaria o de mutualista. El objetivo de esta medida es favorecer la conciliación y el acceso a la inmunización.
Niños
Además de las personas adultas, también se van a poder vacunar frente a la gripe los niños entre seis meses y cinco años. Los menores entre dos y cinco años reciben una vacunación intranasal adquirida por el SES.
Para quienes recibieron su última dosis de Covid-19 o pasaron la enfermedad, deben respetar un intervalo mínimo de tres meses antes de recibir una nueva dosis.
El SES insta a todos los extremeños a aprovechar esta oportunidad para la vacunación, ya que la inmunización es clave para proteger a las familias y comunidades durante esta temporada de virus, tal y como recuerda en nota de prensa.
