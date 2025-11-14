Técnicos de Empleo rechazan un cambio en las bases de la convocatoria de estabilización de la Junta paralizada

La Asociación de Profesionales no fijos del Sexpe (Apronfis) rechaza que haya que modificar las bases de la convocatoria de estabilización tras la sentencia del TSJEx que obliga a repetir el concurso de méritos de la especialidad de Técnico de Empleo, tal y como solicitan un grupo de interinos.

Esta asociación, que engloba a los trabajadores en abuso de la temporalidad que vienen desempeñando su labor desde hace décadas incluso, defiende la rebaremación, que "consiste en consensuar y aprobar con los sindicatos la modificación de los apartados A1 y A3 de acuerdo con la sentencia del TSJEx". De este modo, y en contra de la opinión del grupo de interinos, consideran que el resto de las bases son "correctas, legales y aplicable, garantizando los derechos de igualdad y seguridad jurídica de todo el proceso de estabilización de los técnicos de empleo", señala en un escrito el presidente de Apronfis. Tachan, incluso, de "desconsideración impropia de estos compañeros interinos que interpretando interesadamente las leyes, actúen contra los procedimientos judiciales contra los derechos laborales de más de 200 trabajadores de la especialidad de Empleo".

El colectivo también denuncia la paralización de la estabilización por parte de la Junta de Extremadura, lo que está "perjudicando a los derechos laborales de los trabajadores Técnicos de Empleo que desde el 1 de junio deberían estar estabilizados; no entendemos esta negligencia de la Administración autonómica en dilatar innecesariamente el este proceso de estabilización cuando pudo realizarlo en su momento junto con las otras especialidades profesionales de estabilización".

El presidente de Apronfis recuerda que la asociación lleva desde el 2018 luchando junto a otros colectivos, asociaciones, sindicatos... para la justa consolidación de los trabajadores en abuso de temporalidad en todas las instancias administrativas y judiciales, incluso presentando cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). "Fruto de estas movilizaciones y reivindicaciones fue aprobada la ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público a partir de la cual se convocaron todos los procesos de estabilización en todas las administraciones públicas, desde la local, provincial, autonómica y estatal".

Casi 700 aspirantes para 126 plazas fijas

Por su parte, tras la sentencia judicial que obliga a la rebaremación de los cerca de 700 aspirantes inscritos para optar a las 126 plazas convocadas en la comunidad, la Junta de Extremadura aseguraba la semana pasada que está a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) resuelva el incidente de ejecución «para aclarar determinados extremos sobre la forma de ejecutar adecuadamente la sentencia», emitida por el mismo tribunal, que declaró nulo en junio de 2024 determinadas bases de la convocatoria del proceso selectivo para el acceso a las plazas vacantes de personal funcionario del Cuerpo Técnico, especialidad Empleo, por el sistema de concurso de méritos de estabilización.

La decisión del TSJEx será clave para determinar la forma en la que la Junta resuelve el proceso selectivo anulado, que de momento no se avanza: «lo haremos lo antes posible y con la mayor celeridad posible una vez se pronuncie el tribunal», señalan desde la Consejería de Hacienda y Administración Pública a este diario.