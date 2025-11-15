La gripe se dispara en Extremadura: la incidencia se triplica en la última semana

La gripe comienza a expandirse en Extremadura. La tasa de incidencia de este virus en la Atención Primaria se ha triplicado en la última semana al pasar de los 17 casos por cada cien mil habitantes a los 51, según el último informe del sistema de vigilancia centinela de Infección Respiratoria Aguda (IRA) en Extremadura, de la Red de Vigilancia Epidemiológica, correspondiente a la semana 45 de 2025 (del 3 al 9 de noviembre).

La incidencia de gripe hasta la fecha supera ligeramente los registros de los años anteriores en el mismo periodo, mientras que el impacto del covid es nulo manteniéndose en cero casos en las últimas semanas. Por su parte, el Virus Respiratorio Sincitial (VRS), causante de bronquitis y bronquiolitis, también comienza a incrementarse en la comunidad, ya que en la última semana se han detectado seis casos por cada 100.000 habitantes frente a los 0 de la anterior.

Evolución de la tasa de incidencia de la gripe en los últimos años. / SES

La gripe, el covid y el VRS son las tres infecciones respiratorias cuya evolución se sigue semanalmente por parte de la Dirección General de Salud Pública en todas las comunidades. De forma conjunta, el sistema de vigilancia recoge que en la semana pasada los tres virus aumentaron en la comunidad extremeña hasta los 199 casos por cada cien mil habitantes frente a los 146 casos del mismo periodo anterior, con una mayor incidencia entre los menores de un año (con 2.453 casos por cada cien mil personas). Aun así, Extremadura es, por el momento, una de las comunidades con menor incidencia de infecciones respiratorias en España.

En el caso de la gripe, cuya positividad de las muestras son en su mayoría del tipo AH1pdm09, la mayor tasa se da en el grupo de edad de 1 a 4 años, con 323 casos, mientras que en el VRS, la franja entre 45 y 64 años, con 15 casos por cada cien mil habitantes, es el grupo de edad con mayor incidencia en la última semana.

Respecto a la infección respiratoria aguda grave (IRAG), la que requieren hospitalización, la tasa de ingresos ha pasado de 8 a 10 casos por cien mil habitantes en una semana en Extremadura. El grupo de edad más afectado son los mayores de 79 años con 68 casos.

¿Cómo funciona el sistema centinela?

Durante la temporada de 2025-2025 en el sistema de vigilancia centinela de IRAs de Extremadura participan 52 puntos de notificación (formados por 45 profesionales de Medicina Familiar y otros siete de Pediatría en Atención Primaria). Además, participan otros 36 profesionales de enfermería que forman 36 Unidades Básicas Asistenciales (UBA) centinelas distribuidas en las ocho áreas de salud. La población vigilada supera las 52.600, casi el 5% de la población extremeña.