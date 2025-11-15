Primer llamamiento para limpiar el 'cenipote' en zonas afectadas por los incendios en Extremadura

Si hasta la costa gallega llegó el 'chapapote', Extremadura tiene ahora su 'cenipote'. Así es como lo han llamado los miembros de la asociación ARBA Extremadura (Asociación para la Recuperación del Bosque Autóctono), quienes, junto con la Asociación de Desarrollo Integral del Valle del Ambroz (DIVA) organizan para el 22 de noviembre la primera jornada de retirada de las cenizas generadas por la peor ola de incendios de la región, vivida el pasado verano.

Esa ceniza embarrada, tras unos fuegos que sumaron más de 50.000 hectáreas afectadas durante la época de peligro alto de incendio de 2025, están trasladándose ahora hacia los cauces de ríos y arroyos por las lluvias del otoño, lo que puede originar su depósito en forma de lodo compacto, pérdida de calidad del agua, liberación de compuestos tóxicos, aumento de erosión y un impacto directo en piscinas naturales y zonas de baño, claves en muchos de los municipios del norte cacereño para un turismo que deja ingresos.

Garganta Ancha

Por ello, el sábado 22 de noviembre, a las 10.00 horas, se celebrará una jornada de voluntariado ambiental en la piscina natural de la Garganta Ancha, en el término de Casas del Monte (Valle del Ambroz, Cáceres). Consistirá en la recogida de 'cenipote', una mezcla de ceniza embarrada que afecta negativamente a los cauces de agua y al equilibrio ecológico de la zona.

La quedada inicial será en la Cooperativa San Marcos, a la entrada de Casas del Monte. Las inscripciones (limitadas a 50 plazas) podrán realizarse a partir del lunes 17 de noviembre a través del código QR del cartel oficial o en la web 'visitambroz.es/otono_magico/otono-magico-2025'. También se ofrece información por teléfono (927 47 34 58) o correo electrónico (ambroz.magico@valleambroz.com)

Recomendaciones para los voluntarios

Se aconseja acudir con botas de agua, guantes de goma, ropa cómoda y, si es posible, herramientas como palas, azadas o cubos. El transporte será privado, por lo que se recomienda compartir vehículo para optimizar plazas.

El encuentro pretende ser un ejemplo de acción directa y no violenta para recuperar los ecosistemas dañados. "Participar no cuesta un solo euro", señalan desde la organización, "y a cambio, puedes ganar amistades, emociones y conocimientos, además de arrimar el hombro por nuestro entorno".

Con el lema 'Conocer, conservar y amar todo aquello que nos rodea', los organizadores invitan a toda persona "amante de lo vivo" a sumarse a esta jornada en la que "el trabajo colectivo y el buen humor" serán las principales herramientas.

Los perjuicios de la ceniza en la naturaleza

Después de un incendio, las cenizas se mezclan con el agua de lluvia formando un barro muy fino y oscuro que puede generar varios perjuicios ambientales importantes en los ecosistemas acuáticos y en los suelos:

👉Arrastre masivo hacia arroyos y ríos: La lluvia moviliza las cenizas pendientes abajo. Al ser muy ligeras, llegan fácilmente a cauces y charcas, donde se depositan en forma de lodo compacto.

👉Pérdida de calidad del agua: El agua puede volverse turbia, con olor desagradable y menos oxígeno disuelto. Esto afecta de inmediato a peces, anfibios e invertebrados.

👉Liberación de compuestos tóxicos: las cenizas contienen minerales, metales pesados, nitrógeno y fósforo. Cuando se disuelven en el agua pueden provocar:

Aumento de la acidez o de la conductividad

Proliferación de algas

Episodios de mortalidad de fauna acuática.

👉Sellado del suelo y aumento de erosión: La ceniza embarrada genera una costra impermeable que impide que el suelo absorba el agua. Esto produce:

Más escorrentía

Más arrastre de sedimentos

Deslizamientos en pendientes.

👉Impacto directo en piscinas naturales y zonas de baño: Como ocurre en Garganta Ancha, puede acumularse en pozas, ensuciar el fondo, afectar a las captaciones y complicar la recuperación de la calidad del agua.