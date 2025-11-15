Vox confía en pasar de cinco a nueve escaños en Extremadura: "Subiremos con claridad"

Vox tiene prácticamente diseñada su campaña para las elecciones del 21 de diciembre en Extremadura, donde echará el resto y ha centrado gran parte de su acción política, a la espera del desenlace de las negociaciones con el PP en la Comunidad Valenciana y del futuro sobre el Gobierno de Aragón. El líder de Vox, Santiago Abascal, tendrá una gran presencia en estos comicios con continuos actos, que ya inauguró el 3 de noviembre en Plasencia y Cáceres y que continuarán este lunes en Mérida, en la presentación de los candidatos.

"Irá todo lo que pueda" para apoyar la candidatura de Óscar Fernández a la Presidencia de la Junta, han apuntado fuentes del partido, conscientes de que estas elecciones abren un nuevo ciclo electoral que se extenderá a lo largo del próximo año. Creen que en Extremadura se constatará la tendencia al alza que le dan las encuestas a todos los niveles y que podrían llegar a pasar de los cinco diputados actuales a nueve.

La izquierda no tiene nada que hacer

"Subiremos con claridad", dicen, convencidos de que la izquierda "no tiene nada que hacer" con un PSOE "muy dañado" por los problemas judiciales de su candidato, Miguel Ángel Gallardo, y con muchos de sus votos esfumándose hacia Unidas por Extremadura. Sobre el PP, aseguran que no obtendrá la mayoría absoluta, aunque los populares estén lanzando la idea de que su candidata a la reelección, María Guardiola, podría conseguirla, puesto que le respalda una "muy buena" gestión en los dos años que ha dirigido la comunidad.

"Déjala hablar en la campaña y vas a ver", instan las fuentes, que subrayan que de partida no cuenta con esa mayoría y, además, la tiene "algo lejos". Asumen que crecerá "un poco", pero piensan que eso le llevará de nuevo a la "confusión" y a "engorilarse" como, en opinión de Vox, ha hecho en la fallida negociación de los presupuestos autonómicos que derivó en el adelanto electoral.

Y es que la relación con Guardiola es una de las peores que mantienen en Vox con los barones autonómicos del PP desde que, tras las elecciones de 2023 advirtió de que no pactaría con ellos, aunque luego tuvo que dar marcha atrás para poder gobernar con un acuerdo que se rompió un año después cuando la dirección nacional de Vox decidió retirar a los populares sus apoyos en todos lo gobiernos.

Estos dos años de resquemores y tiras y aflojas no ayudarán a las conversaciones tras el 21 de diciembre para formar el eventual gobierno. Será entonces cuando los de Abascal incrementen sus exigencias con un cabeza de lista perfectamente "alineado" a las tesis de la cúpula nacional y descartando ya de entrada que se abstengan en la investidura sin obtener nada a cambio. Antes obligarían a repetir las elecciones hasta "la eternidad" aunque se quedasen con un solo diputado, ironizan.