Convocadas las pruebas para obtener el título de Bachiller en mayores de 20 años en Extremadura

La Junta de Extremadura ha convocado las pruebas para la obtención del título de Bachiller para personas mayores de 20 años, correspondientes al curso 2025/2026. La finalidad de estas pruebas es evaluar si los aspirantes han alcanzado los objetivos propios de esta etapa educativa, conforme a la ordenación y currículo vigentes en la región. Las materias superadas a través de estos ejercicios tendrán validez para convocatorias futuras o para cursar enseñanzas de Bachillerato para personas adultas en Extremadura.

La convocatoria incluye cuatro modalidades: Artes; Ciencias y Tecnología; General, y Humanidades y Ciencias Sociales. Los solicitantes podrán matricularse de las asignaturas especificadas con el límite de nueve materias.

Presentación de solicitud y requisitos

Las personas interesadas en participar en estas pruebas presentarán una única solicitud de inscripción dirigida al centro examinador, indicando la modalidad de bachillerato elegida, así como la materia o materias de las que desee examinarse. Asimismo, se indicarán las materias para las que se solicita convalidación, exención o reconocimiento de equivalencia, así como las ya cursadas y superadas con anterioridad.

El proceso de admisión de solicitudes será del 20 al 27 de febrero de 2026. La solicitud podrá ser cumplimentada a través de los portales educativos Educarex y Rayuela, y presentada por vía telemática, en las dependencias administrativas del centro educativo donde vaya a realizar la solicitud o a través de los registros de las Oficinas de Asistencia a la ciudadanía de la Junta de Extremadura.

Junto a la solicitud deben aportar documentos acreditativos de identidad, del expediente académico, de materias convalidadas, exentas o reconocidas con anterioridad; de materias superadas en convocatorias anteriores; así como, acreditación de homologación de estudios extranjeros y acreditación del pago de precio público.

Para presentar la solicitud, los candidatos deben reunir los siguientes requisitos:

Ser mayor de 20 años

Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria o equivalente

Tener el título profesional de Música o de Danza o el de de Técnico o Técnica en Formación Profesional en Artes Plásticas y Diseño, y no estar cursando las materias para cuyos ejercicios se inscribe

Además, es necesario abonar, según las indicaciones de la resolución, los derechos de examen, que ascienden a 8,23 euros por materia. En cualquier caso, estarán exentos del pago los demandantes de empleo, familias con tercer o ulterior hijo dependiente, personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento y víctimas de terrorismo o violencia de género.

Ejercicios

Las pruebas se celebrarán en el IES Santa Eulalia de Mérida del 23 al 29 de abril de 2026. Se realizarán de forma diferenciada según las distintas modalidades convocadas y constarán de un ejercicio por cada materia.

Los aspirantes con discapacidad, que precisen algún tipo de adaptación de tiempos y medios para la realización de las pruebas, lo indicarán en el momento de la inscripción, aportando el certificado correspondiente.

Tanto el calendario de realización de las pruebas como las características y los ejercicios que las componen, el tiempo máximo para su realización, los materiales o instrumentos necesarios para su desarrollo y los criterios de calificación se publicarán en el tablón de anuncios y web del centro, así como en el portal educativo Educarex.