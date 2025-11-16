Calendario
Extremadura tendrá seis puentes en 2026: consulta todos los festivos
Los autonómicos serán el 2 de abril (Jueves Santo) y el 8 de septiembre (Día de Extremadura)
Los ciudadanos extremeños podrán disfrutar el próximo año de seis fines de semana largos. Uno de ellos será en abril, otro en mayo, otro en octubre, otro noviembre y dos en diciembre. Así lo ha confirmado el Boletín Oficial del Estado (BOE), en su publicación del calendario laboral de 2026, donde establece todos los días festivos.
Serán festivos el jueves 1 de enero (Año Nuevo), el martes 6 de enero (Epifanía del Señor), el 3 de abril (Viernes Santo), el viernes 1 de mayo (Fiesta del Trabajo), el sábado 15 de agosto (Asunción de la Virgen), el lunes 12 de octubre (Fiesta Nacional de España), el martes 8 de diciembre (Inmaculada Concepción) y el viernes 25 de diciembre (Natividad del Señor).
Los festivos autonómicos serán el 2 de abril, Jueves Santo, y el 8 de septiembre, Día de Extremadura. También se declararán días inhábiles los lunes 2 de noviembre y 7 de diciembre, al caer el Día de Todos los Santos (1 de noviembre) y de la Constitución Española (6 de diciembre) en domingo.
Los seis puentes
Por tanto, los extremeños podrán disfrutar de seis puentes o fines de semana largos, sin necesidad de pedir días libres en el trabajo:
- De jueves a domingo: 2, 3, 4 y 5 de abril (Semana Santa)
- De viernes a domingo: 1, 2 y 3 de mayo (Fiesta del Trabajo)
- De sábado a lunes: 10, 11 y 12 de octubre (Fiesta Nacional de España)
- De sábado a lunes: 31, 1 y 2 de noviembre (Todos los Santos)
- De sábado a martes: 5, 6, 7 y 8 de diciembre (Día de la Constitución Española y Día de la Inmaculada Concepción)
- De viernes a domingo: 25, 26 y 27 de diciembre (Navidad)
Según la legislación al respecto, las fiestas laborales tienen carácter retribuido y no recuperable.
