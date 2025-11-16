Feijóo, Guardiola y la Marilyn Monroe de Lobón

¡Mira, Marlyn Monroe! Así de sorprendido se ha quedado este domingo el presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, al encontrarse con Juani Martín, una vecina de Lobón, que le aguardaba para saludarle en el paseo peatonal que da acceso al pabellón municipal, donde ha celebrado el primer acto público de precampaña en Extremadura. Con su pelo rubio ondulado, labios rojos y pañuelo de lunares negros al cuello, la lobonera llamó la atención del líder popular cuando este bajaba las escaleras que dan acceso al 'Balcón de Extremadura', como así llamó la reina Isabel II al mirador que da al río Guadiana.

Al advertir la presencia de Juani, Feijóo no dudó en notificárselo a la presidenta de la Junta, María Guardiola, quien al verla exclamó: ¡Qué guapa! "¿Sabes que Marilyn Monroe tenía un coeficiente intelectual superior al de Albert Einstein? Eso he leído", interpeló el presidente a la señora. "¡Seré su doble!", le respondió. Y sin comerlo ni beberlo, la de Lobón ha protagonizado el 'chascarrillo' de la jornada. Minutos antes de este encuentro, había trasladado a este diario su deseo de cara a los comicios del 21 de diciembre: "Solo espero que Guardiola pueda volver a gobernar en Extremadura para que sigamos estando mejor que antes".

Apoyo mayoritario

El acto de esta mañana ha sido el arranque oficial de precampaña de los populares, quienes para su celebración han escogido el municipio pacense de Lobón, en una apuesta clara por la Extremadura rural, pues podrían haber optado por grandes plazas como Cáceres, Badajoz o Mérida. No obstante, seguro que acabarán acudiendo a una de estas ciudades, pues la carrera electoral no ha hecho más que empezar y la idea es recorrer toda la región para recabar el apoyo mayoritario de los extremeños, ya que de lo contrario tendrán que pactar con PSOE o Vox.

"Cada pueblo hay que recorrerlo, cada duda hay que resolverla y así podremos conseguir la gran victoria que merece Extremadura", ha señalado el presidente durante su discurso en un recinto que se llenó de simpatizantes ávidos de alentarle a él y a Guardiola en su camino hacia las urnas, pues aunque lo primero que está por venir son los comicios extremeños, la ruptura de Junts con el Gobierno de Pedro Sánchez acerca la posibilidad de que también se convoquen elecciones a nivel nacional. De hecho, esto hace que las extremeñas estén en el punto de mira de la política española, pues actuarán como termómetro electoral en el nuevo curso político, al celebrarse antes de los comicios en Castilla y León y Andalucía previstos para 2026.

FOTOGALERÍA | El acto de Feijóo y Guardiola en Lobón, en imágenes /

Los asistentes

“No soy simpatizante del PP, pero he venido para escuchar lo que propone María Guardiola, me parece importante conocer su proyecto”, señalaba Pablo Agudo, también de Lobón, minutos antes de comenzar el acto. En moto, y con el claro objetivo de apoyar el proyecto político del PP, se desplazó desde Badajoz Mónica Pedraza: “Soy apolítica y no me he guiado nunca por los colores, pero he visto humanidad en los políticos del PP, pues no cogen sobres por detrás y dan la cara. Espero que gane Guardiola”.

Manuel Antolín Marsal, lobonero aunque residente en Valladolid, aprovechó la visita a su familia para asistir al evento del PP junto a su mujer, su hijo y su hermano. “Somos simpatizantes del PP y nos hace mucha ilusión ver a Guardiola y Feijóo. Como extremeño, aunque no vivo aquí, me gustaría que siguiera Guardiola porque no le ha dado tiempo a hacerlo bien y entiendo que necesita otra oportunidad”, indicaba. “Venimos a escuchar la verdad, un proyecto político bueno para España y, sobre todo, para la región. Espero y deseo que Guardiola vuelva a gobernar por el buen devenir de la región”, expresaba Daniel Sánchez, de Villafranco del Guadiana.

Al acto acudieron numerosos dirigentes del PP regional como los alcaldes de Cáceres y Badajoz, Rafael Mateos e Ignacio Gragera, respectivamente; los consejeros de Presidencia (Abel Bautista), Economía (Guillermo Santamaría), Hacienda (Elena Manzano) o Agricultura (Mercedes Morán); y el expresidente extremeño José Antonio Monago, entre otros políticos del partido. También estaba entre los asistentes el alcalde de Montemolín, Juan Elías Megías: "Estamos aquí para apoyar el proyecto de María Guardiola, ya que entendemos que es lo mejor para la región y los extremeños".